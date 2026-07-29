Nuevos motores reflejan la resiliencia

De acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés), el PBI de China alcanzó los 69,57 billones de yuanes (u$s 10,3 billones) durante el primer semestre, lo que mantiene al país encaminado a cumplir el objetivo oficial de crecimiento anual de entre el 4,5% y el 5%.

“El desempeño de la economía china se mantuvo dentro de un rango adecuado durante la primera mitad del año, mientras los nuevos motores de crecimiento continuaron ganando impulso”, afirmó Mao Shengyong, subdirector del NBS, durante una conferencia de prensa celebrada el 15 de julio en Beijing.

Mao añadió que, si bien el crecimiento se moderó en el segundo trimestre, los fundamentos que sostienen la estabilidad de la economía permanecen intactos.

Los datos del NBS muestran que el sector industrial mantuvo una sólida expansión en el primer semestre. El valor agregado de las empresas industriales de tamaño designado aumentó un 5,4% interanual, mientras que el de la manufactura de alta tecnología creció un 13,3%.

Chen Wenling, investigadora principal de la Academia de Estudios sobre la China Contemporánea y el Mundo, señaló que el desarrollo de las fuerzas productivas de nueva calidad está aportando un impulso cada vez mayor al crecimiento económico del país.

Las estadísticas también reflejan una recuperación gradual del consumo. Las ventas minoristas de bienes de consumo aumentaron un 1% interanual en junio, tras haber caído un 0,6% en mayo, mientras que las ventas minoristas de servicios crecieron un 5,3% interanual durante el primer semestre.

Se espera que esta tendencia reciba un mayor respaldo político gracias a un plan recientemente aprobado para ampliar el consumo durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030). La iniciativa busca elevar el valor total de las ventas minoristas de bienes de consumo hasta alrededor de 60 billones de yuanes para 2030 y reforzar aún más el papel del consumo como uno de los principales motores del crecimiento económico.

Patrick Zweifel, economista jefe de la gestora suiza de activos Pictet Asset Management, afirmó que la firma considera que la economía china mostró una resiliencia “bastante sólida” durante el primer semestre.

Según explicó, la demanda externa se mantuvo firme, con un desempeño especialmente positivo de las exportaciones y la actividad industrial, pese a que la demanda interna continúa siendo débil. “Es probable que los principales puntos fuertes y las fuentes de apoyo durante la segunda mitad del año sigan siendo los mismos”, añadió.

A principios de este mes, el Fondo Monetario Internacional también expresó una visión optimista al elevar su previsión de crecimiento para la economía china en 2026 hasta el 4,6%, es decir, 0,2 puntos porcentuales por encima de la proyección realizada en abril. De este modo, China se convirtió en una de las pocas grandes economías cuya previsión fue revisada al alza.

Rogier Janssens, presidente de Merck China, afirmó que las cifras más recientes coinciden con lo que observa sobre el terreno: un sólido impulso de la manufactura de alta gama y un comercio resiliente de productos con alto valor agregado, tendencias que, a su juicio, reflejan la llegada de la “Oportunidad China 2.0”.

“El mercado chino no solo absorbe la innovación, sino que también la acelera”, afirmó Janssens, quien agregó que el país funciona como una plataforma compartida de crecimiento para las empresas internacionales.

Por ZHANG CHENXU, ZHOU LANXU y YIN MINGYUE.