El crecimiento del comercio exterior potencia las perspectivas

“El mayor crecimiento de las importaciones, junto con el sólido desempeño de las exportaciones de manufacturas de mayor valor agregado, refleja una estructura comercial más saludable y equilibrada”, sostuvo. Agregó que esta tendencia demuestra que China contribuye al crecimiento mundial no solo gracias a su fortaleza manufacturera, sino también mediante la expansión de su mercado interno, lo que ayuda a estabilizar las cadenas industriales y de suministro a escala global.

Además del notable crecimiento de las exportaciones de productos ecológicos de alta tecnología, como los sistemas de almacenamiento de energía y los camiones eléctricos, el comercio de equipos vinculados al desarrollo de la capacidad informática, entre ellos componentes electrónicos y piezas para computadoras, aumentó un 56,6% interanual y alcanzó los 5,13 billones de yuanes durante el primer semestre.

Wang añadió que las gafas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial, los dispositivos de traducción y los exoesqueletos robóticos forman parte de una gama cada vez mayor de productos inteligentes que atraviesan un rápido proceso de innovación.

Yan Min, investigador del Centro Estatal de Información en Beijing, señaló que la resiliencia del comercio exterior chino sigue siendo uno de los principales motores del crecimiento económico. A su juicio, aporta mayor certidumbre a la actividad económica interna, al tiempo que sostiene la demanda mundial mediante las importaciones y la producción industrial gracias a sus exportaciones competitivas.

Por ZHONG NAN y ZHANG CHENXU.