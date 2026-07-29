Se espera que el comercio exterior de China mantenga un crecimiento sostenido durante el segundo semestre de 2026, impulsado por una sólida capacidad de innovación y la resiliencia de sus empresas. Según funcionarios y economistas, esto reforzará aún más el papel del país como fuente de demanda global y factor de estabilidad para las cadenas internacionales de suministro.
El crecimiento del comercio exterior potencia las perspectivas
La innovación y la resiliencia fortalecerán la demanda mundial y las cadenas de suministro
Los datos publicados por la Administración General de Aduanas muestran que el comercio de bienes de China creció un 16,9% interanual y alcanzó los 25,47 billones de yuanes (u$s 3,76 billones) en el primer semestre del año, con un crecimiento de las importaciones superior al de las exportaciones. Las exportaciones aumentaron un 13,4%, mientras que las importaciones avanzaron un 22,1%, superando a las primeras en 8,7 puntos porcentuales.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de julio en Beijing, Wang Jun, viceministro de la Administración General de Aduanas, afirmó que aunque el comercio exterior chino enfrentará algunos desafíos en la segunda mitad del año, los productos innovadores y la continua apertura económica seguirán siendo pilares fundamentales de su solidez.
“El mayor crecimiento de las importaciones, junto con el sólido desempeño de las exportaciones de manufacturas de mayor valor agregado, refleja una estructura comercial más saludable y equilibrada”, sostuvo. Agregó que esta tendencia demuestra que China contribuye al crecimiento mundial no solo gracias a su fortaleza manufacturera, sino también mediante la expansión de su mercado interno, lo que ayuda a estabilizar las cadenas industriales y de suministro a escala global.
Además del notable crecimiento de las exportaciones de productos ecológicos de alta tecnología, como los sistemas de almacenamiento de energía y los camiones eléctricos, el comercio de equipos vinculados al desarrollo de la capacidad informática, entre ellos componentes electrónicos y piezas para computadoras, aumentó un 56,6% interanual y alcanzó los 5,13 billones de yuanes durante el primer semestre.
Wang añadió que las gafas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial, los dispositivos de traducción y los exoesqueletos robóticos forman parte de una gama cada vez mayor de productos inteligentes que atraviesan un rápido proceso de innovación.
Yan Min, investigador del Centro Estatal de Información en Beijing, señaló que la resiliencia del comercio exterior chino sigue siendo uno de los principales motores del crecimiento económico. A su juicio, aporta mayor certidumbre a la actividad económica interna, al tiempo que sostiene la demanda mundial mediante las importaciones y la producción industrial gracias a sus exportaciones competitivas.
Por ZHONG NAN y ZHANG CHENXU.