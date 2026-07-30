El país que intimida con la mayor fuerza naval del mundo: mira desde arriba a Estados Unidos y a Rusia

Según un informe elaborado por Global Firepower, un portal especializado en analizar y clasificar el poder militar de los países según diversos factores, la mayor fuerza naval no la tienen ninguno de esos dos países, sino una tercera potencia que se ha convertido en una amenaza para ambos, no solo en el ámbito bélico, sino que también en el económico.

El país con la mayor fuerza naval del planeta Tierra

El informe de Global Firepower 2026, en la categoría “Navy Fleet Strength”, analiza el número total de buques de guerra y submarinos en servicio activo. En ese sentido, China es el país que encabeza la lista mundial con alrededor de 754 embarcaciones.