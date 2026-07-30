El país que intimida con la mayor fuerza naval del mundo: mira desde arriba a Estados Unidos y a Rusia

La mayoría de los países tienen en su fuerza naval uno de los emblemas y escudos de protección, tanto para sus costas como para las rutas comerciales. Sin embargo, a pesar de la fama bélica que tienen países como Estados Unidos y Rusia, ninguno de los dos tiene la flota más poderosa y numerosa del mundo.
Según un informe elaborado por Global Firepower, un portal especializado en analizar y clasificar el poder militar de los países según diversos factores, la mayor fuerza naval no la tienen ninguno de esos dos países, sino una tercera potencia que se ha convertido en una amenaza para ambos, no solo en el ámbito bélico, sino que también en el económico.
El país con la mayor fuerza naval del planeta Tierra
El informe de Global Firepower 2026, en la categoría “Navy Fleet Strength”, analiza el número total de buques de guerra y submarinos en servicio activo. En ese sentido, China es el país que encabeza la lista mundial con alrededor de 754 embarcaciones.
Según los analistas internacionales, China ha optado por una estrategia que se basa en la cantidad de embarcaciones, para así reforzar la presencia regional en Asia. De hecho, China combina los destructores de última generación como lo son submarinos y buques anfibios con barcos más pequeños como patrullas costeras. De esa manera, no solo posee potencia, sino también velocidad para realizar cualquier tipo de acción.
Las mayores fuerzas navales del planeta Tierra
El crecimiento de la fuerza naval de China no solo es una cuestión de números, sino también de tecnologías y capacidades. De hecho, China ha modernizado toda su flota y la ha equipado con portaaviones de última generación, submarinos nuclares y sistemas de misiles muy avanzados. Estas son las fuerzas navales de los países más poderosos:
- China – 841
- Rusia – 747
- Estados Unidos – 465
- India – 343
- Indonesia – 338
- Corea del Norte – 332
- Tailandia – 304
- Italia – 285
- Suecia – 279
- Sri Lanka – 275
En pocas palabras
- China: Lidera el ranking mundial con 754 buques, superando a Estados Unidos y Rusia.
- Global Firepower: Informa que la fuerza naval más poderosa no pertenece a potencias bélicas tradicionales.
- Estrategia china: Combina buques de última generación con embarcaciones más pequeñas para mayor versatilidad.