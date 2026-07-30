A más de 60 km/h y marcha atrás: la locura sobre una sola rueda que rompió dos Récord Guinness

Para simular las exigencias reales de la pista, Nishikubo diseñó una rampa de entrenamiento de 10 metros con 37 grados de desnivel, revestida con la misma superficie sintética de Hakuba. Allí testeó cuatro tipos de neumáticos de 24 pulgadas hasta dar con la combinación perfecta. Sin embargo, el aumento de la tracción generó un sobrecalentamiento crítico en el sistema de frenos, que llegó a alcanzar temperaturas cercanas a los 150 °C, destruyendo discos y pastillas en las prácticas.

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Para el intento definitivo, reemplazó las pastillas habituales de resina por unas metálicas, capaces de soportar semejante fricción térmica.

Las cifras detrás de la hazaña reflejan la dimensión del reto: requirió 50 intentos completos (35 en 2025 y 15 en 2026), además del desgaste de dos manillares, dos potencias y 11 juegos de frenos. Con este logro, Nishikubo firmó dos marcas mundiales: la mayor distancia en un trampolín de esquí con este truco y el descenso realizado sobre la pendiente más pronunciada.