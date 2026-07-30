Las fronteras del deporte extremo volvieron a correrse con una hazaña impactante. El especialista japonés en bike trial, Tomomi Nishikubo, logró conquistar dos récords Guinness al completar un descenso escalofriante por el trampolín olímpico de saltos de esquí de Hakuba, en Nagano (Japón). ¿La particularidad? Lo hizo marcha atrás y apoyado únicamente sobre la rueda delantera de su bicicleta.
A más de 60 km/h y marcha atrás: la locura sobre una sola rueda que rompió dos Récord Guinness
El japonés Tomomi Nishikubo descendió por la rampa de un trampolín olímpico de esquí apoyado solo en la rueda delantera de su bicicleta y entró en los Guinness
El truco, conocido técnicamente en el ambiente del ciclismo como fakie nose manual, exigió al máximo la destreza del rider. Nishikubo tuvo que mantener el equilibrio absoluto a lo largo de 136,6 metros durante 35 segundos, sorteando pendientes extremas que alcanzaban una inclinación de hasta 37,5 grados y superando velocidades de 60 km/h en pleno descenso.
Dos años de preparación y el desafío técnico para los Récord Guinness
Semejante logro no fue cuestión de suerte, claro que no. La preparación del proyecto demandó dos años de intenso trabajo. Tras analizar el imponente escenario en agosto de 2024, el atleta realizó una primera prueba fallida en junio de 2025. Ese traspié lo llevó a enfocar su estrategia en dos factores clave para no perder el control: el agarre al piso y la potencia de frenado.
Para simular las exigencias reales de la pista, Nishikubo diseñó una rampa de entrenamiento de 10 metros con 37 grados de desnivel, revestida con la misma superficie sintética de Hakuba. Allí testeó cuatro tipos de neumáticos de 24 pulgadas hasta dar con la combinación perfecta. Sin embargo, el aumento de la tracción generó un sobrecalentamiento crítico en el sistema de frenos, que llegó a alcanzar temperaturas cercanas a los 150 °C, destruyendo discos y pastillas en las prácticas.
Para el intento definitivo, reemplazó las pastillas habituales de resina por unas metálicas, capaces de soportar semejante fricción térmica.
Las cifras detrás de la hazaña reflejan la dimensión del reto: requirió 50 intentos completos (35 en 2025 y 15 en 2026), además del desgaste de dos manillares, dos potencias y 11 juegos de frenos. Con este logro, Nishikubo firmó dos marcas mundiales: la mayor distancia en un trampolín de esquí con este truco y el descenso realizado sobre la pendiente más pronunciada.
En pocas palabras
- Deportista japonés: tomomi Nishikubo batió dos Récord Guinness en descenso en bicicleta.
- Hazaña extrema: realizó un truco marcha atrás sobre la rueda delantera en un trampolín olímpico.
- Detalles técnicos: alcanzó 60 km/h en 136,6 metros con pendientes de hasta 37,5 grados.