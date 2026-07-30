Elon Musk demanda a Minnesota por la ley que prohíbe la "desnudez" digital generada con IA

La empresa xAI, propiedad de Elon Musk, presentó una demanda contra el estado de Minnesota por una ley pionera que busca prohibir la “desnudez” digital generada con inteligencia artificial. La norma, que entra en vigor este sábado, abre un debate sobre los límites de la regulación estatal frente al avance de la tecnología, informó APNews.
Una ley inédita que prohíbe la “desnudez” digital
Minnesota se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley que prohíbe la tecnología que permite crear imágenes falsas de desnudos de personas reales mediante inteligencia artificial. La norma, promulgada en mayo, apunta a frenar la proliferación de contenido sexual no consensuado generado digitalmente.
xAI presentó una demanda federal días antes de la entrada en vigor de la ley, argumentando que la norma “va mucho más allá” de su objetivo y podría penalizar incluso imágenes consentidas o creadas por la propia persona retratada. La empresa sostiene que la definición de “parte íntima” es excesivamente amplia y que la ley carece de un “puerto seguro” para compañías que intentan evitar abusos.
Multas millonarias y un debate constitucional
La ley contempla sanciones de 500.000 dólares por infracción, lo que, según xAI, podría derivar en responsabilidades desproporcionadas para plataformas que alojan contenido generado por usuarios. La empresa afirma que sus términos de uso ya prohíben la creación de imágenes sexualizadas sin consentimiento y que aplica suspensiones y reportes cuando detecta abusos.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, respondió que generar desnudos con inteligencia artificial sin consentimiento es “espantoso” y causa daños emocionales y profesionales severos, defendiendo la necesidad de la ley.
Un precedente para la regulación de la inteligencia artificial
La disputa podría convertirse en un caso testigo sobre hasta dónde pueden llegar los estados para regular la IA. A diferencia de otras leyes que penalizan a quienes crean deepfakes, la norma de Minnesota apunta directamente a los desarrolladores de las herramientas. Esto la distingue de regulaciones federales como la Take It Down Act, que exige a sitios y apps retirar contenido sexual no consensuado.
La demanda también se produce tras la polémica por el “spicy mode” de Grok, que permitía generar contenido explícito y llevó a xAI a implementar bloqueos geográficos y restricciones más estrictas.
La demanda de Elon Musk contra Minnesota abre un capítulo clave en la discusión global sobre cómo regular la inteligencia artificial. Entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión, el caso podría definir el futuro de las leyes que buscan frenar la “desnudez” digital y otros usos sensibles de la tecnología.
En pocas palabras
- Elon Musk: xAI demanda a Minnesota por ley pionera contra desnudez digital con IA.
- Ley polémica: prohíbe desnudez digital generada por IA y enfrenta demanda por amplias definiciones.
- Debate legal: el caso podría sentar precedente sobre regulación de inteligencia artificial y libertad de expresión.