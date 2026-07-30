Elon Musk demanda a Minnesota por la ley que prohíbe la "desnudez" digital generada con IA

Grok, el chatbot desarrollado por la startup xAI de Elon Musk, enfrenta críticas negativas.

Multas millonarias y un debate constitucional

La ley contempla sanciones de 500.000 dólares por infracción, lo que, según xAI, podría derivar en responsabilidades desproporcionadas para plataformas que alojan contenido generado por usuarios. La empresa afirma que sus términos de uso ya prohíben la creación de imágenes sexualizadas sin consentimiento y que aplica suspensiones y reportes cuando detecta abusos.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, respondió que generar desnudos con inteligencia artificial sin consentimiento es “espantoso” y causa daños emocionales y profesionales severos, defendiendo la necesidad de la ley.

Un precedente para la regulación de la inteligencia artificial

La disputa podría convertirse en un caso testigo sobre hasta dónde pueden llegar los estados para regular la IA. A diferencia de otras leyes que penalizan a quienes crean deepfakes, la norma de Minnesota apunta directamente a los desarrolladores de las herramientas. Esto la distingue de regulaciones federales como la Take It Down Act, que exige a sitios y apps retirar contenido sexual no consensuado.

Elon Musk, presentó una demanda contra el estado de Minnesota por una ley pionera que busca prohibir la “desnudez” digital generada con inteligencia artificial.

La demanda también se produce tras la polémica por el “spicy mode” de Grok, que permitía generar contenido explícito y llevó a xAI a implementar bloqueos geográficos y restricciones más estrictas.

La demanda de Elon Musk contra Minnesota abre un capítulo clave en la discusión global sobre cómo regular la inteligencia artificial. Entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión, el caso podría definir el futuro de las leyes que buscan frenar la “desnudez” digital y otros usos sensibles de la tecnología.