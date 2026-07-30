Guaymallén comenzó trabajos para mejorar la infraestructura urbana de la escuela "Educador Benito E. Pérez"

Mejoras para la comunidad educativa de Guaymallén

Las tareas proyectadas sobre estos edificios, enmarcados por calles Correa Saa, Bolivia, Granaderos de San Martín y Ecuador, prevén la construcción de nuevas veredas de hormigón, renovación de esquinas y muros exteriores, rampas, cobertura de acequias para un mejor y más seguro descenso de alumnos, accesibilidad para sillas de ruedas, nuevo atrio de ingreso con adoquines drenantes y nichos forestales, señalética, demarcación vial e instalación de un apeadero. También iluminación LED en todo el entorno.

Esta batería de intervenciones está focalizada en microzonas y su principal objetivo es mejorar la infraestructura urbana escolar, refuncionalizado y mejorando el entorno de los establecimientos educativos.