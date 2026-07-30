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Guaymallén comenzó trabajos para mejorar la infraestructura urbana de la escuela "Educador Benito E. Pérez"

Las tareas están destinadas a optimizar las condiciones de seguridad y movilidad de la comunidad escolar y vecinos

Por UNO
La Municipalidad de Guaymallén inició obras de infraestructura urbana en la escuela “Educador Benito E. Pérez” y en el Centro de Salud Nº 14.

La Municipalidad de Guaymallén inició obras de infraestructura urbana en la escuela “Educador Benito E. Pérez” y en el Centro de Salud Nº 14.

La Municipalidad de Guaymallén avanza con su Programa de Intervenciones Urbanas y mejoras del entorno educativo en todo el departamento. A través del mismo dieron comienzo los trabajos para mejorar la infraestructura urbana de la escuela N° 1-707 “Educador Benito E. Pérez” y el Centro de Salud Nº 14, en el distrito Belgrano.

Mejoras para la comunidad educativa de Guaymallén

Las tareas proyectadas sobre estos edificios, enmarcados por calles Correa Saa, Bolivia, Granaderos de San Martín y Ecuador, prevén la construcción de nuevas veredas de hormigón, renovación de esquinas y muros exteriores, rampas, cobertura de acequias para un mejor y más seguro descenso de alumnos, accesibilidad para sillas de ruedas, nuevo atrio de ingreso con adoquines drenantes y nichos forestales, señalética, demarcación vial e instalación de un apeadero. También iluminación LED en todo el entorno.

Esta batería de intervenciones está focalizada en microzonas y su principal objetivo es mejorar la infraestructura urbana escolar, refuncionalizado y mejorando el entorno de los establecimientos educativos.

Todas estas intervenciones, que el municipio lleva adelante con equipos y recursos propios, tienen como fin materializar mejoras sustanciales para toda la comunidad educativa y los vecinos de cada una de estas zonas.

En pocas palabras

  • Municipalidad de Guaymallén: inició obras de infraestructura urbana en la escuela “Educador Benito E. Pérez” y el Centro de Salud Nº 14.
  • Mejoras clave: incluyen nuevas veredas, rampas, cobertura de acequias, accesibilidad y señalética para la comunidad educativa y vecinos.
  • Objetivo principal: optimizar las condiciones de seguridad, movilidad y entorno de los establecimientos educativos del distrito Belgrano.
Resumen generado por Thinkindot AI

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