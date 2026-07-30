La Municipalidad de Guaymallén avanza con su Programa de Intervenciones Urbanas y mejoras del entorno educativo en todo el departamento. A través del mismo dieron comienzo los trabajos para mejorar la infraestructura urbana de la escuela N° 1-707 “Educador Benito E. Pérez” y el Centro de Salud Nº 14, en el distrito Belgrano.
Guaymallén comenzó trabajos para mejorar la infraestructura urbana de la escuela "Educador Benito E. Pérez"
Las tareas están destinadas a optimizar las condiciones de seguridad y movilidad de la comunidad escolar y vecinos
Mejoras para la comunidad educativa de Guaymallén
Las tareas proyectadas sobre estos edificios, enmarcados por calles Correa Saa, Bolivia, Granaderos de San Martín y Ecuador, prevén la construcción de nuevas veredas de hormigón, renovación de esquinas y muros exteriores, rampas, cobertura de acequias para un mejor y más seguro descenso de alumnos, accesibilidad para sillas de ruedas, nuevo atrio de ingreso con adoquines drenantes y nichos forestales, señalética, demarcación vial e instalación de un apeadero. También iluminación LED en todo el entorno.
Esta batería de intervenciones está focalizada en microzonas y su principal objetivo es mejorar la infraestructura urbana escolar, refuncionalizado y mejorando el entorno de los establecimientos educativos.
Todas estas intervenciones, que el municipio lleva adelante con equipos y recursos propios, tienen como fin materializar mejoras sustanciales para toda la comunidad educativa y los vecinos de cada una de estas zonas.
En pocas palabras
- Municipalidad de Guaymallén: inició obras de infraestructura urbana en la escuela “Educador Benito E. Pérez” y el Centro de Salud Nº 14.
- Mejoras clave: incluyen nuevas veredas, rampas, cobertura de acequias, accesibilidad y señalética para la comunidad educativa y vecinos.
- Objetivo principal: optimizar las condiciones de seguridad, movilidad y entorno de los establecimientos educativos del distrito Belgrano.