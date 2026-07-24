La Policía de Mendoza desbarató un kiosco de drogas y encontró más de $20 millones

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 57 gramos de cocaína compactada y tres tubos de acrílico que contenían 12 gramos cada uno. Foto: Policía de Mendoza

Cocaína, dinero y elementos para la venta

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 57 gramos de cocaína compactada y tres tubos de acrílico que contenían 12 gramos cada uno. Según informaron desde la fuerza, esa modalidad era utilizada para darle una presentación que aparentaba una mayor calidad de la sustancia.

Además, se secuestraron 49 envoltorios con droga preparados para su comercialización y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de los estupefacientes.

Entre los objetos hallados también había seis packs de creatina en polvo, una sustancia que, según los investigadores, era utilizada para adulterar y aumentar el volumen de la droga.

Secuestraron más de $20 millones y seis celulares

El operativo permitió incautar una suma de dinero que, entre pesos argentinos y moneda extranjera, supera los $20 millones al cambio actual.

En total, fueron secuestrados $16.542.460 en efectivo y 3.150 dólares estadounidenses, además de 6 celulares que serán sometidos a peritajes para intentar avanzar con nuevas líneas de investigación.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, mientras continúa la investigación para determinar si existían otros involucrados en la red de venta de drogas.