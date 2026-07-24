Un operativo de la Jefatura de Narcocriminalidad de la Policía de Mendoza permitió desarticular un punto de venta de drogas que funcionaba en Guaymallén. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento
La Policía de Mendoza desbarató un kiosco de drogas y encontró más de $20 millones
Fue tras allanar una vivienda donde funcionaba un punto de venta al menudeo y detener a un hombre y una mujer. También encontraron varios celulares
La investigación previa permitió confirmar que en una vivienda ubicada en la esquina de Malvinas Argentinas y Servet se realizaba comercialización de estupefacientes al menudeo.
Tras el allanamiento, un hombre y una mujer quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal.
Cocaína, dinero y elementos para la venta
Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 57 gramos de cocaína compactada y tres tubos de acrílico que contenían 12 gramos cada uno. Según informaron desde la fuerza, esa modalidad era utilizada para darle una presentación que aparentaba una mayor calidad de la sustancia.
Además, se secuestraron 49 envoltorios con droga preparados para su comercialización y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de los estupefacientes.
Entre los objetos hallados también había seis packs de creatina en polvo, una sustancia que, según los investigadores, era utilizada para adulterar y aumentar el volumen de la droga.
Secuestraron más de $20 millones y seis celulares
El operativo permitió incautar una suma de dinero que, entre pesos argentinos y moneda extranjera, supera los $20 millones al cambio actual.
En total, fueron secuestrados $16.542.460 en efectivo y 3.150 dólares estadounidenses, además de 6 celulares que serán sometidos a peritajes para intentar avanzar con nuevas líneas de investigación.
Los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, mientras continúa la investigación para determinar si existían otros involucrados en la red de venta de drogas.
En pocas palabras
- Desbarataron un kiosco de drogas: la Policía de Mendoza desarticuló un punto de venta de estupefacientes en Guaymallén, deteniendo a dos personas.
- Secuestro millonario: se incautaron más de $20 millones entre pesos argentinos y dólares, además de cocaína lista para comercializar.
- Elementos para la venta: se encontraron envoltorios con droga, elementos de fraccionamiento y creatina utilizada para adulterar la sustancia.