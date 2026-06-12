Desbarataron una banda que distribuía cocaína desde una finca de Guaymallén hacia San Luis y San Juan

cocaina auto Foto: Prensa de Seguridad

De acuerdo con los informes del Ministerio de Seguridad de Mendoza, los efectivos de la Policía contra el Narcotráfico detectaron en ese punto un flujo incesante y sospechoso de vehículos de media y alta gama, movimientos que resultaban absolutamente incompatibles con la actividad comercial declarada en la zona.

Así, los investigadores desplegaron un cerco perimetral discreto en las inmediaciones del predio. Durante la fase operativa previa, interceptaron de forma sucesiva 5 automóviles cuyos ocupantes acababan de realizar transacciones en el interior de la finca. Las requisas de urgencia sobre los rodados confirmaron las sospechas: todos transportaban envoltorios con sustancias ilegales listos para el comercio al menudeo.

Allanamientos, detenciones y un botín millonario

Con el cúmulo de pruebas en el expediente, la Justicia Federal de Mendoza emitió las órdenes de irrupción para dos domicilios vinculados a la banda. El primer allanamiento se ejecutó en la finca principal de carril Mathus Hoyos, señalada como el nodo central de la distribución, donde la Policía sorprendió y detuvo a los propietarios del lugar, sindicados como los cabecillas de la red local.

El segundo procedimiento se concentró a pocos metros de allí, en un predio destinado habitualmente al alquiler para fiestas y eventos sociales sobre la misma arteria vial.

Según las hipótesis judiciales, este espacio era utilizado para blanquear los movimientos de dinero y ocultar cargamentos pesados aprovechando el constante movimiento de personas ajenas al vecindario.

El detalle de lo secuestrado

Como saldo final de los 2 allanamientos simultáneos, las autoridades detuvieron a 6 personas -4 hombres y 2 mujeres- y secuestraron un cargamento crítico: 3,3 kilogramos de cocaína de máxima pureza (conocida en la jerga criminal como "alita de mosca" por su brillo y nulo estiramiento), una pistola calibre 9 milímetros apta para el disparo con su cargador completo, 3 automóviles modernos, celulares de última generación y documentación contable de vital interés para la causa.

Además, las brigadas incautaron una abultada suma de dinero en efectivo: 12.900 dólares y cerca de $7 millones en billetes de curso legal.

El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Mendoza, específicamente en el Área de Investigación y Casos Sencillos de la Justicia Federal. Los 6 involucrados ya fueron trasladados a dependencias federales bajo cargos de infracción a la Ley de Estupefacientes (N.º 23.737).

pesos allanamiento cocaina El dinero y la droga que fueron secuestrados tras los allanamientos que se realizaron en simultáneo en El Bermejo, Guaymallén. Foto: Prensa de Gobierno

El trasfondo político y el blindaje regional en Desaguadero

Este operativo no fue un hecho aislado en el mapa del delito de la región. El desmantelamiento de la banda de El Bermejo se precipitó estratégicamente apenas unas horas antes de que se concrete un hito político-institucional en el límite entre Mendoza y San Luis: la inauguración de la primera Zona de Control Unificado del país.

Esta nueva infraestructura de seguridad, emplazada en el histórico Arco de Desaguadero, constituye la pieza central del Plan Regional de Seguridad que el gobierno mendocino impulsa junto a sus pares de San Luis y San Juan desde principios de 2024.

El nuevo puesto interprovincial incorpora un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido que facilitará el cruce de datos biométricos, patentes y antecedentes en tiempo real.