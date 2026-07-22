Adaptó el chasis de su moto para esconder 10 kilos de cocaína pero un perro lo detectó

El lugar donde el hombre ocultaba la cocaína.

La cocaína dentro del chasis de la moto

Tanto en la parte delantera del chasis de la moto como en el piso de los apoyapiés se detectaban irregularidades que sugerían posibles modificaciones. Estas observaciones iniciales motivaron una revisión más profunda del vehículo.

El factor decisivo fue la intervención del perro antinarcóticos Apache. Guiado por su entrenador, el can marcó de forma exaltada precisamente en las zonas de la moto que presentaban modificaciones. Esta reacción positiva activó el protocolo de inspección exhaustiva.

En presencia de testigos, los efectivos procedieron a desmontar cuidadosamente las estructuras afectadas del chasis, revelando un sofisticado sistema de ocultamiento diseñado para evadir los controles visuales habituales.

Del interior del rodado se extrajeron 10 paquetes cuidadosamente envainados que contenían una sustancia de color blancuzco. Las pruebas de campo Narcotest realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de cocaína de alta pureza. El peso total de la droga incautada ascendió casi a los 11 kilogramos.

Además de la cocaína, las autoridades decomisaron la moto, un teléfono celular y otros elementos de interés para la investigación por narcotráfico. El conductor, de nacionalidad argentina según fuentes oficiales, quedó detenido a disposición de la Fiscalía Federal de Tartagal por infracción a la Ley de Estupefacientes.