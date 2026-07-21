El paso a paso del falso Kevin Costner que estafó a una mujer de una zona rural en Buenos Aires

La mujer se creyó que estaba hablando con el verdadero Kevin Costner.

El modus operandi de la estafa

En su relato, según el medio Mi 8, el estafador empezó a mandarle mensajes por TikTok, para después continuar las conversaciones por la aplicación Zangi, de mensajería y videollamadas.

La estafa se concretó en dos oportunidades. En la causa se informó que la damnificada hizo dos transferencia a una cuenta bancaria por un total de $3.621.712,35 con el objetivo de obtener un carnet de “socio fanático” del actor estadounidense.

En una oportunidad, el falso Kevin Costner intentó que la mujer vendiera su casa bajo la promesa de que compraría una nueva en San Marta, California.

El falso perfil de Tik Tok de Kevin Costner que materializó la estafa.

Todo cambió cuando la víctima leyó diversos comentarios en la red social en la que se advertía que dicho usuario era falso. Para comprobar su sospecha sobre la estafa, verificó los datos del banco al que le transfirió, lo que le permitió detectar que tenía sede en Capital Federal.

No es la primera vez que ocurre una estafa de esta índole con usuarios falsos que utilizan imágenes de famosos. En 2024 dos mujeres de España fueron engañadas mediante una sofisticada maniobra que les hizo creer que mantenían una relación sentimental con Brad Pitt.

En 2023 también se supo de otra estafa, esta vez una mujer inglesa, quien expuso haber sido engañada por un perfil falso en Instagram en la que también se utilizó la imagen de Kevin Costner.