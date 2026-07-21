Efectivos policial de Rosario se hicieron pasar por delivery y desbarataron una banda de narcotráfico que investigaban desde el año pasado. Para lograr el cometido, se decidió que la maniobra se realice minutos antes de un partido del Mundial 2026, un horario en el que el movimiento de motos de reparto era habitual.
Maravillosa jugada: policías se hicieron pasar por delivery y desbarataron una banda de narcotraficantes
Los policías llegaron al lugar en moto disfrazados de repartidores de una aplicación de delivery y entraron al pasillo de los narcotraficantes
La Policía de Santa Fe llevó a cabo un allanamiento en el barrio Fisherton, en la zona noroeste de Rosario, en el marco de una investigación por venta de drogas.
Para no despertar sospechas, los agentes llegaron al lugar en moto disfrazados de repartidores de una aplicación de delivery y entraron al pasillo donde funcionaba el punto de venta como si fueran a entregar un pedido.
La caída de una banda de narcotráfico
La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros operativos. Sin embargo, con el correr de los meses, se detectó que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, determinaron que el lugar volvía a funcionar para el narcotráfico y solicitaron una nueva orden de allanamiento.
Ante el conocimiento de las operaciones de la banda de narcotráfico, se decidió que la maniobra policial se realice minutos antes de un partido del Mundial 2026, un horario en el que el movimiento de motos de reparto era habitual en el barrio.
Los investigadores policiales de Rosario se movilizaron en motos con cajas de delivery y lograron ingresar al pasillo sin llamar la atención. Cuando estuvieron a pocos metros de la vivienda, irrumpieron por sorpresa y evitaron que los sospechosos pudieran escapar o descartar la droga.
Durante la requisa, la policía de Rosario encontró en el bolsillo de uno de los hombres varios envoltorios de cocaína. Además, secuestró una riñonera con dinero que, según la investigación, era utilizada para la venta de droga.
También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron además que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.
Como resultado del operativo contra el narcotráfico fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000, dólares, tres teléfonos y otros elementos de interés para la causa.