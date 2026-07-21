Maravillosa jugada: policías se hicieron pasar por delivery y desbarataron una banda de narcotraficantes

Los policías que realizaron el operativo en Rosario.

La caída de una banda de narcotráfico

La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros operativos. Sin embargo, con el correr de los meses, se detectó que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, determinaron que el lugar volvía a funcionar para el narcotráfico y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

Ante el conocimiento de las operaciones de la banda de narcotráfico, se decidió que la maniobra policial se realice minutos antes de un partido del Mundial 2026, un horario en el que el movimiento de motos de reparto era habitual en el barrio.

Los investigadores policiales de Rosario se movilizaron en motos con cajas de delivery y lograron ingresar al pasillo sin llamar la atención. Cuando estuvieron a pocos metros de la vivienda, irrumpieron por sorpresa y evitaron que los sospechosos pudieran escapar o descartar la droga.

El perro policial que participó del operativo contra el narcotráfico.

Durante la requisa, la policía de Rosario encontró en el bolsillo de uno de los hombres varios envoltorios de cocaína. Además, secuestró una riñonera con dinero que, según la investigación, era utilizada para la venta de droga.

También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron además que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

Como resultado del operativo contra el narcotráfico fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000, dólares, tres teléfonos y otros elementos de interés para la causa.