Brasil declaró prófugo al argentino que hizo gestos racistas en un bar

Otra vez gestos racistas en Brasil

De acuerdo con la reconstrucción policial, Sebastián Ayala habría dirigido gestos de mono a un empleado afrobrasileño del restaurante mientras celebraba el triunfo argentino. Otro trabajador grabó la secuencia con su celular, registro que ya está incorporado al expediente.

El turista llegó a Brasil el 10 de julio y debía regresar el 19, pero adelantó su vuelo a la Argentina el día posterior al incidente. Cámaras de seguridad del aeropuerto de Salvador registraron su salida del país, lo que llevó a la Policía Civil a solicitar su captura internacional. La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Cairú, que también tomó declaración a testigos y al personal del local.

Medios como Correio da Bahia y O Globo informaron que el caso se suma a una serie de episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil. Entre ellos figuran la detención de la abogada Agostina Páez en Río de Janeiro por insultos racistas en enero, el arresto de José Luis Haile tras agredir verbalmente a una repartidora en Copacabana, y el procesamiento de Eduardo Emilio Murías en Minas Gerais por enviar mensajes discriminatorios sobre un niño afrobrasileño en un tren turístico.

El juez Lagrota sostuvo en su resolución que el uso de gestos racistas “no puede ser tratado como una broma”, y advirtió que minimizar estos actos “es uno de los mecanismos más perversos del racismo estructural”. La Policía brasileña evalúa solicitar asistencia internacional para avanzar con la captura de Sebastián Ayala, mientras el caso continúa bajo análisis judicial.