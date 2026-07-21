La estafa del "Kevin Costner" argentino: la enamoró por TikTok, le sacó millones y casi le hace vender la casa

El reconocido actor Kevin Costner, también víctima de una suplantación de identidad. Foto: archivo

El falso Kevin Costner y el carnet de "socio fanático" que costó más de $3,6 millones

El dinero empezó a moverse cuando el falso Costner la convenció de que debía obtener un carnet de "socio fanático" para formalizar su vínculo. La mujer realizó dos transferencias a una cuenta bancaria, que sumaron un total de $3.621.712,35. La estafa no se detuvo ahí: el impostor también intentó persuadirla de que vendiera su casa, bajo la promesa de que le compraría una nueva en San Marta, California.

Los estafadores virtuales se multiplican al amparo del anonimato de las redes sociales y la virtualidad. Imagen ilustrativa.

La trama se desarmó cuando la víctima leyó comentarios en redes sociales que alertaban sobre ese perfil falso. Para confirmarlo, verificó los datos bancarios de la cuenta receptora y descubrió que tenía sede en Capital Federal, lejos de cualquier producción hollywoodense, según publica NA.

No se trata de un caso aislado. En 2024, dos mujeres en España fueron engañadas con una maniobra similar que las hizo creer que tenían una relación con Brad Pitt. Y en 2023, una mujer inglesa también denunció haber sido estafada por un perfil falso de Costner en Instagram. La modalidad se repite, y las víctimas, lamentablemente, también.