A primera vista, parecía un sueño hecho realidad: el mismísimo Kevin Costner le escribía mensajes por TikTok. Pero lo que comenzó como una historia romántica improbable terminó siendo una estafa millonaria que hoy investiga la Justicia bonaerense. Hasta la casa estuvo a punto de vender la mujer.
La estafa del "Kevin Costner" argentino: la enamoró por TikTok, le sacó millones y casi le hace vender la casa
Una mujer creyó mantener una relación con el famoso actor Kevin Costner durante meses. Terminó transfiriendo más $3 millones a una cuenta bancaria bonaerense
Resulta que una mujer de la ciudad de General Madariaga denunció haber sido víctima de una maniobra que arrancó en 2025 y se extendió hasta mediados de este año: alguien usó la identidad del reconocido actor estadounidense para ganarse su confianza, su afecto y, finalmente, su dinero. El fiscal Walter Mércuri tomó intervención en la causa que sorprende al país.
Según el relato de la propia víctima, el contacto inicial llegó a través de un perfil de TikTok que suplantaba al actor. Después, la conversación migró a Zangi, una aplicación de mensajería y videollamadas, donde la relación fue profundizándose durante meses.
El falso Kevin Costner y el carnet de "socio fanático" que costó más de $3,6 millones
El dinero empezó a moverse cuando el falso Costner la convenció de que debía obtener un carnet de "socio fanático" para formalizar su vínculo. La mujer realizó dos transferencias a una cuenta bancaria, que sumaron un total de $3.621.712,35. La estafa no se detuvo ahí: el impostor también intentó persuadirla de que vendiera su casa, bajo la promesa de que le compraría una nueva en San Marta, California.
La trama se desarmó cuando la víctima leyó comentarios en redes sociales que alertaban sobre ese perfil falso. Para confirmarlo, verificó los datos bancarios de la cuenta receptora y descubrió que tenía sede en Capital Federal, lejos de cualquier producción hollywoodense, según publica NA.
No se trata de un caso aislado. En 2024, dos mujeres en España fueron engañadas con una maniobra similar que las hizo creer que tenían una relación con Brad Pitt. Y en 2023, una mujer inglesa también denunció haber sido estafada por un perfil falso de Costner en Instagram. La modalidad se repite, y las víctimas, lamentablemente, también.
En pocas palabras
- Estafa millonaria: una mujer fue engañada por un impostor que se hizo pasar por Kevin Costner en TikTok.
- Pérdida económica: transfirió más de $3.6 millones a una cuenta bancaria bonaerense, y casi vende su casa.
- Modus operandi: el estafador contactó a la víctima por redes sociales y aplicaciones de mensajería, pidiendo dinero para un carnet de "socio fanático".