Cayó una banda narco en Guaymallén con cocaína, armas y más de U$S14.000

La Policía secuestro 249 gramos de cocaína.

También secuestraron un revólver y 19 municiones.

En el segundo allanamiento fue aprehendido un hombre de 31 años. En ese domicilio la Policía incautó 35 envoltorios de cocaína, con un peso total de 11,5 gramos, 19,4 gramos de flores de cannabis, 3 balanzas digitales, 2 teléfonos, $188.000 en efectivo y una pistola Bersa calibre .380 con seis cartuchos.

Por disposición del fiscal federal interviniente se secuestraron todos los elementos encontrados. Además, por el hallazgo de las armas tomó intervención la Oficina Fiscal N°1, que ordenó nuevas actuaciones y las pericias de Policía Científica.

Una niña de 5 años sufrió graves quemaduras tras un accidente doméstico en Godoy Cruz

Una niña de 5 años permanece internada en terapia intensiva del hospital Notti luego de sufrir graves quemaduras dentro de una vivienda del barrio Sol y Sierra, en Godoy Cruz.

De acuerdo con la información policial, la menor estaba dibujando cerca de una pantalla a gas cuando, por causas que son investigadas, su cabello se prendió fuego.

Los médicos constataron que sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo, aunque sin compromiso de las vías respiratorias. Su estado es reservado y la Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.

Recuperaron una moto robada y detuvieron a un sospechoso en Ciudad

Un patrullaje preventivo permitió recuperar una moto que había sido robada minutos antes en Ciudad.

Los policías observaron a 2 hombres empujando una moto en la esquina de Montecaseros y Córdoba. Al intentar identificarlos, uno abandonó el vehículo y escapó corriendo, aunque fue detenido debajo del puente de calle Urquiza.

Poco después, el CEO confirmó que un hombre había denunciado el robo de esa misma moto frente a la Clínica Santa María.

Asaltaron un comercio y escaparon con dinero y un celular en Godoy Cruz

Dos delincuentes armados asaltaron un local de venta de artículos de limpieza ubicado en la esquina de Pehuajó y Vélez Sarsfield, en Godoy Cruz.

Tras amenazar a la empleada, se llevaron un teléfono Samsung A21 y $60.000 en efectivo antes de escapar. La investigación quedó en manos de la Unidad Investigativa Departamental.

Motochorros robaron otra motocicleta en Las Heras

Un hombre de 47 años fue víctima de un asalto en el barrio Solares de Brown, en Las Heras.

Dos delincuentes que circulaban en una motocicleta lo interceptaron y, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron su Honda CBX 250 cc antes de huir por calle Almirante Brown.

La Oficina Fiscal de Las Heras investiga el hecho.