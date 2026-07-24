Un joven de 22 años sufrió una salvaje paliza a la salida de un boliche

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada, alrededor de las 6, después de los festejos por la previa del Día del Amigo, a la salida del Complejo Costanera, un local bailable ubicado en avenida Mitre y calle Molo.

Violeta Rossi, la madre de la víctima, habló y contó que su hijo, Dante Svegliati, había ido al lugar junto a sus amigos cuando se cruzó con un joven identificado como F.L., un excompañero de la fábrica donde ambos trabajaban.

Según contó la mujer, el conflicto entre los dos comenzó hace unos tres meses, cuando el sospechoso le dio una cachetada a Dante durante una pausa laboral.

El episodio fue reportado ante Recursos Humanos de la empresa y, tiempo después, el supuesto agresor fue despedido.

Desde entonces, aseguró la familia, esta persona comenzó a amenazar al chico de 22 años. “Le decía que lo iba a dejar de baja médica por mucho tiempo y que lo esperaba en la casa”, afirmó Violeta.

Asimismo, explicó que en ese momento decidió no hacer la denuncia porque un familiar del sospechoso le pidió que no avanzara con la causa.

Sin embargo, Rossi sostuvo que las intimidaciones continuaron al punto de que su hijo dejó el departamento donde vivía y regresó a la casa familiar por temor a ser atacado.

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En línea con la versión de la madre, dentro del boliche el acusado empujó a Dante, aunque él decidió alejarse para evitar una pelea.

Al notar que el grupo del otro joven lo observaba de manera insistente, les propuso a sus amigos retirarse del lugar.

A pesar de ello, cuando ya habían salido del local y caminaban a unos 20 metros de la puerta, el agresor lo alcanzó por detrás y le dio una trompada en la cabeza. Poco después, otro chico volvió a golpearlo y Dante cayó al piso.

Una vez que quedó tirado, recibió múltiples piñas y patadas en la cabezapor siete u ocho personas. “Todavía tiene marcada la huella de una zapatilla en la frente”, aseguró su madre, que comparó la brutalidad del caso con el de Fernando Báez Sosa.

Los amigos de la víctima intentaron intervenir pero, según los testigos, fueron retenidos por otras personas que acompañaban al agresor y no pudieron asistirlo.

Fuente: tn.com.ar