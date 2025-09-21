Brutal ataque: un joven fue asesinado a golpes a la salida de un boliche.

Toledo llegó a la parada de colectivos cercana a la plazoleta Mitre, con un amigo y allí se encontraron con otros jóvenes con quienes comenzaron a charlar. En un momento determinado se generó una discusión que derivó en una pelea.

Uno de los agresores, atacó de una trompada al amigo de Toledo, provocándole la fractura del tabique nasal con un ligero sangrado, mientras que luego golpeó con violencia en el rostro al joven de 20 años, quien cayó violentamente golpeando la cabeza contra el banco de la parada de colectivos que le ocasionó la muerte de forma inmediata.

Viendo la gravedad de lo sucedido, el agresor, de 22 años, escapó a bordo de una motocicleta, mientras que una ambulancia y personal policial llegaron al lugar del incidente tras un llamado al teléfono de emergencias. El personal médico constató la muerte de Federico Toledo y le brindó atención a su amigo.

En base a dichos de testigos que vieron lo ocurrido, y aportando datos sobre las características del atacante, este fue rápidamente identificado y capturado por la policía. Fuentes de la investigación indicaron que se trata de un joven perteneciente a una conocida familia de la capital tucumana residente en el zona metropolitana de San Miguel de Tucumán.

El fiscal Carlos Sale, titular de Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de la investigación, ya cuenta con el testimonio de otros cinco jóvenes que vieron los hechos, mientras que personal de investigaciones analizaron las imágenes delas cámaras de seguridad situadas en la zona del incidente. A su vez, al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), realizó las pericias tratando de hallar elementos de importancia para la causa.

Foto gentileza c5n.com

Además, las autoridades judiciales esperan el informe de la autopsia al cuerpo del joven fallecido, mientras que entre este domingo y el lunes se desarrollará la audiencia de imputación en sede judicial del detenido alojado en una comisaría de la capital tucumana.