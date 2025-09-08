Brutal: defendió a su mamá de un robo y fue asesinado a balazos

Asalto adolescente detenido El menor de 15 años,autor de los disparos, detenido durante un allanamiento y que fue entregado por su propia madre Foto Policía de la Provincia de Buenos Aires

En ese momento, dos de los atacantes abrieron la puerta del conductor y trataron de arrastrar a la mujer fuera del coche. Dilan reaccionó inmediatamente y se interpuso para protegerla pero en medio del forcejeo, uno de los menores de 15 años efectuó tres disparos con su arma hiriéndolo gravemente. Los proyectiles impactaron uno en el cuello y los otros dos en la axila derecha del adolescente, y al comprobar la violencia con que actuaron se dieron rápidamente a la fuga.

El adolescente atacado fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME al Hospital Simplemente Evita, pero no logró soportar la gravedad de las heridas y falleció minutos después.

El brutal asesinato quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a los investigadores identificar a los agresores, por lo que rápidamente la Justicia ordenó una serie de allanamientos.

El autor de los disparos, de 15 años, fue el primero de los detenidos durante un allanamiento en una vivienda donde se ocultaba y fue su propia madre quien lo entregó a la Policía. Al menor se le efectuó la prueba de dermotest que dio positiva, confirmando que fue él quien le disparó a Dilan.

De acuerdo a información de investigaciones al portal Infourbano, el menor detenido tiene antecedentes por dos causas de encubrimiento agravado.

Otros dos detenidos

Además, la Policía logró detener a un chico de 16 años y a un joven mayor identificado como Gonzalo Tobías Lecinas, de 18 años, tras una compleja búsqueda de los investigadores y sus padres, quienes no dudaron en entregarlo.

En tanto, el fiscal Norberto Ochipinti del Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la investigación, libró un pedido de captura nacional e internacional para dar con el único de los prófugos, también menor de edad.

La causa fue caratulada como "robo agravado del uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser criminis causae" y "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa".

Según los vecinos, esta banda de jóvenes delincuentes habían sido protagonistas de varios asaltos en las cercanías, entre ellos el robo a un docente de la Escuela Secundaria Nº 12.

“Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, escribió otro vecino en redes sociales reflejando su indignación e impotencia por la situación que atraviesa la comunidad.

Mientras que una persona cercana a la familia, le comentó al diario La Matanza que “los delincuentes son del barrio, y cometieron varios delitos, trabajan con este modus operandi, se dedican a levantar autos acá en el mismo barrio y la policía no hace nada. En un mes los mismos delincuentes participaron de cuatro robos donde quedaron captados por las cámaras de seguridad y lamentablemente se cobraron la vida de Dilan”.

Además, una amiga de la víctima, compartió en su cuenta de Facebook una foto de Dilan en su último cumpleaños con una dolorosa expresión: "Con el corazón roto y sin palabras de consuelo“.