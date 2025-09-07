Una adolescente de 17 años falleció luego de ser atropellada por un camión

Una adolescente falleció este sábado a la tarde luego de ser atropellada por un camión en carril Norte y carril Buen Orden, de San Martín. La víctima fatal fue identificada como Brenda Gallardo, de 17 años. Su acompañante, una joven de 18 años, sufrió politraumatismos varios por lo que fue internada en el hospital Perrupato.
