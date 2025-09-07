Inicio Sociedad San Martín
Tragedia en el Este

Una adolescente de 17 años falleció luego de ser atropellada por un camión

La víctima fue identificada como Brenda Gallardo, una adolescente de 17 años. El accidente ocurrió en carril Norte y carril Buen Orden, de San Martín.

Por UNO
Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Una adolescente falleció este sábado a la tarde luego de ser atropellada por un camión en carril Norte y carril Buen Orden, de San Martín. La víctima fatal fue identificada como Brenda Gallardo, de 17 años. Su acompañante, una joven de 18 años, sufrió politraumatismos varios por lo que fue internada en el hospital Perrupato.

El accidente ocurrió alrededor de las 18, mientras las dos mujeres circulaban en una moto por Carril Norte hacia el este. Al intentar sobrepasar a un auto perdieron el control del rodado y cayeron a la calzada, momento en que fueron impactadas por un camión Dodge, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El cami&oacute;n Dodge que estuvo involucrado en el accidente de tr&aacute;nsito donde muri&oacute; una adolescente de 17 a&ntilde;os en San Mart&iacute;n.

El camión Dodge que estuvo involucrado en el accidente de tránsito donde murió una adolescente de 17 años en San Martín.

En el lugar trabajó el personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento de Gallardo y diagnosticaron a la joven conductora de la motocicleta con politraumatismos varios.

Por su parte, Policía de Tránsito le hizo el test de alcoholemia al chofer del camión, que arrojó resultado negativo.

Un automovilista atropelló a un ciclista y se dio a la fuga en San Carlos

También el sábado, pero en San Carlos un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en calle Los Indios frente a la bodega Alfa Cruz. El hombre quedó tendido en un zanjón a 50 metros del accidente.

El automovilista se dio a la fuga y aún no hay datos de su paradero. En tanto, en el lugar del siniestro trabajaron policías de la Comisaría 18, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos, Policía Vial y Científica.

