Una adolescente de 17 años falleció luego de ser atropellada por un camión

Por su parte, Policía de Tránsito le hizo el test de alcoholemia al chofer del camión, que arrojó resultado negativo.

Un automovilista atropelló a un ciclista y se dio a la fuga en San Carlos

También el sábado, pero en San Carlos un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en calle Los Indios frente a la bodega Alfa Cruz. El hombre quedó tendido en un zanjón a 50 metros del accidente.

El automovilista se dio a la fuga y aún no hay datos de su paradero. En tanto, en el lugar del siniestro trabajaron policías de la Comisaría 18, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos, Policía Vial y Científica.