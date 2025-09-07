Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a la provincia de San Juan. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

mapa_alertas - 2025-09-07T085216.064 Esta es la única provincia afectada este domingo por viento Zonda

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.