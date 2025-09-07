Evita salir durante un alerta

Evita salir durante un alerta

El viento Zonda ha llegado a varias provincias acompañadas fuertes lluvias En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de este viento Zonda a una provincia de la región de Cuyo este domingo 7 de septiembre.

Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a la provincia de San Juan. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Esta es la única provincia afectada este domingo por viento Zonda

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna

