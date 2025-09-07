El viento Zonda ha llegado a varias provincias acompañadas fuertes lluvias En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de este viento Zonda a una provincia de la región de Cuyo este domingo 7 de septiembre.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a la provincia de San Juan. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda