Luego de varios días con fenómenos de gran magnitud, dos provincias se encuentra en alerta por la llegada de fuertes vientos este lunes 8 de septiembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fenómeno.
La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en las provincias de Salta y Jujuy. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias