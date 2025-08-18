Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a las provincias de Salta y Jujuy. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

mapa_alertas - 2025-08-18T085051.601 Estas son las dos provincias en alerta este lunes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.