Evita salir durante un alerta vigente

El viento Zonda ha llegado a varias provincias acompañadas del ciclón durante dos días seguidos. En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de este viento a provincias donde no suele aparecer para este lunes 18 de agosto.

Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a las provincias de Salta y Jujuy. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

mapa_alertas - 2025-08-18T085051.601
Estas son las dos provincias en alerta este lunes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

viento zonda.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

