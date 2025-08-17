mapa_alertas - 2025-08-17 ciclon Estas son las provincias afectadas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y lluvias a muchas provincias este martes 19 de agosto. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Además el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Medidas de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y lluvias, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

tormenta electrica Podría caer fuertes granizo, toma las medidas necesarias para cuidarte

Por tormentas