Evitá salir durante un alerta vigente en estas provincias

Se ha comenzado a formar un gran ciclón en esta parte de la Argentina, el cual podría generar grandes desastres. A continuación te contaremos las provincias en alerta que se pueden ver afectadas por la llegada de este fenómeno y las medidas que se deben tomar para cuidarse de un gran ciclón.

Alerta ciclón en la Argentina

La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que se refiere a la formación y desarrollo de un ciclón, es decir, un sistema de baja presión atmosférica. Este proceso implica la intensificación de una circulación ciclónica en niveles bajos de la atmósfera y puede generar fuertes vientos, lluvias intensas y tormentas.

En términos más sencillos, es cuando una zona de baja presión se forma o se intensifica, creando un sistema que atrae aire hacia su centro y provoca vientos fuertes y precipitaciones.

mapa_alertas - 2025-08-17 ciclon
Estas son las provincias afectadas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y lluvias a muchas provincias este martes 19 de agosto. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Además el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Medidas de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y lluvias, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

Podr&iacute;a caer fuertes granizo, toma las medidas necesarias para cuidarte

Podría caer fuertes granizo, toma las medidas necesarias para cuidarte

Por tormentas

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

