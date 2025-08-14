tormenta electrica Según los meteorólogos, el evento no tiene la regularidad ni la intensidad que el imaginario popular le atribuye

La leyenda es muy popular en Argentina y Uruguay, especialmente en la zona del Río de la Plata y la provincia argentina de Córdoba y la región de Cuyo, al oeste de Buenos Aires.

Para el Vocabulario Meteorológico Internacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) "tormenta" es la descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve, el relámpago, y por un ruido seco o un estruendo sordo, el trueno, asociada a nubes convectivas, cumulunimbus, y que suelen llegar con lluvia en forma de chaparrón, o de nieve o granizo en latitudes más altas y también de vientos fuertes.

En invierno no ocurren estas tormentas convectivas porque para su desarrollo se necesitan condiciones energéticas más de primavera y de verano

Cuándo llega a la Argentina

Según el meteorólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a distintos medios que desde mediados y finales de agosto, la atmósfera será sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera.

Este cambio de temperatura llevará a la presencia de aire cálido, mayor humedad y condiciones que incentiven la formación de una tormenta. Esto se puede registrar con mayor presencia en el centro y noroeste del país en esta época del año.

rayos La Tormenta de Santa Rosa se observa principalmente en la zona pampeana, mesopotámica, chaqueña y en el sur de Brasil.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta que la tormenta de Santa Rosa podría llegar dentro de 15 días o un poco más, aúnque todavía no se puede pronosticar la fecha exacta. Lo que sí se sabe, es que esta podría ocurrir en el centro y noroeste de la Argentina