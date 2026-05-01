El ciclón más mortífero de la historia precipitó la independencia de un país

El fenómeno comenzó a gestarse en el Mar de China Meridional. Los restos de una tormenta tropical cruzaron la península malaya y se adentraron en la bahía de Bengala. Allí, las aguas cálidas alimentaron el sistema, que se intensificó rápidamente hasta convertirse en un ciclón de categoría 3.

desastres ocasionados por el ciclon bhola El ciclón Bhola fue el más mortífero de la historia y precipitó la independencia de Bangladesh.

La geografía del delta del Ganges, en lo que entonces era Pakistán Oriental, funcionó como una trampa. Al ser una zona de llanuras extremadamente bajas y densamente pobladas, no hubo barrera natural que frenará el impacto. Cuando el ojo del ciclón tocó tierra, trajo consigo vientos de 240 km/h y una marejada ciclónica , una pared de agua de hasta 10 metros de altura que barrió islas completas.

El saldo fue estremecedor: entre 300.000 y 500.000 muertos. Pero tras el desastre natural, emergió una crisis humanitaria agravada por la política. El gobierno central, ubicado en Pakistán Occidental (a más de 1.600 km de distancia), respondió con una lentitud que la psicología social describe como un "abandono traumático".

Mientras la población local luchaba contra el hambre y el cólera, el presidente paquistaní, Yahya Khan, minimizaba la tragedia. Este desprecio fue el punto de quiebre emocional para los bengalíes: comprendieron que para su propio gobierno, sus vidas no tenían valor.

El nacimiento de un país entre los escombros

ciclon bhola separo a la india La partición de la India en 1947.

La indignación por el manejo del ciclón se transformó en un tsunami político. En las elecciones de diciembre de 1970, la Liga Awami, liderada por Sheikh Mujibur Rahman, obtuvo una victoria aplastante bajo la promesa de autonomía.

La negativa del poder central a reconocer este resultado electoral encendió la mecha. Ante las protestas, el ejército de Pakistán inició la "Operación Searchlight" en marzo de 1971, una represión brutal contra civiles e intelectuales bengalíes. Esto dio inicio a la Guerra de Liberación de Bangladesh, un conflicto sangriento que duró nueve meses.

La separación final se concretó gracias a la resistencia de la guerrilla local (Mukti Bahini) y la intervención clave de la India en la fase final del conflicto. El 16 de diciembre de 1971, las fuerzas paquistaníes se rindieron y Bangladesh nació formalmente como un estado soberano.

La historia de Bangladesh nos enseña que las fronteras no siempre se trazan con tinta; a veces, las dibujan los vientos de una tormenta que expone las grietas insalvables de una injusticia.