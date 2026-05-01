El ciclón más mortífero de la historia precipitó la independencia de un país

La historia suele recordarse por sus batallas y tratados, pero en ocasiones es la naturaleza la que empuja. El 12 de noviembre de 1970, el mundo sufrió el embate del ciclón Bhola, el más mortífero jamás registrado. Este fenómeno no solo dejó una huella de dolor imborrable, sino que se convirtió en el catalizador político que precipitó la independencia de un país.
Hay momentos en la historia donde el clima deja de ser una estadística para convertirse en un actor político fundamental, tal como en este caso cuando el ciclón Bhola golpeó con una violencia inaudita el delta del Ganges, en lo que entonces era Pakistán Oriental. No solo se llevó consigo cientos de miles de vidas, sino que terminó de sepultar la legitimidad de un gobierno y aceleró el nacimiento de una nueva nación: Bangladesh.
El día que el mar se tragó la tierra con el ciclón más mortífero de la historia
El fenómeno comenzó a gestarse en el Mar de China Meridional. Los restos de una tormenta tropical cruzaron la península malaya y se adentraron en la bahía de Bengala. Allí, las aguas cálidas alimentaron el sistema, que se intensificó rápidamente hasta convertirse en un ciclón de categoría 3.
La geografía del delta del Ganges, en lo que entonces era Pakistán Oriental, funcionó como una trampa. Al ser una zona de llanuras extremadamente bajas y densamente pobladas, no hubo barrera natural que frenará el impacto. Cuando el ojo del ciclón tocó tierra, trajo consigo vientos de 240 km/h y una marejada ciclónica , una pared de agua de hasta 10 metros de altura que barrió islas completas.
El saldo fue estremecedor: entre 300.000 y 500.000 muertos. Pero tras el desastre natural, emergió una crisis humanitaria agravada por la política. El gobierno central, ubicado en Pakistán Occidental (a más de 1.600 km de distancia), respondió con una lentitud que la psicología social describe como un "abandono traumático".
Mientras la población local luchaba contra el hambre y el cólera, el presidente paquistaní, Yahya Khan, minimizaba la tragedia. Este desprecio fue el punto de quiebre emocional para los bengalíes: comprendieron que para su propio gobierno, sus vidas no tenían valor.
El nacimiento de un país entre los escombros
La indignación por el manejo del ciclón se transformó en un tsunami político. En las elecciones de diciembre de 1970, la Liga Awami, liderada por Sheikh Mujibur Rahman, obtuvo una victoria aplastante bajo la promesa de autonomía.
La negativa del poder central a reconocer este resultado electoral encendió la mecha. Ante las protestas, el ejército de Pakistán inició la "Operación Searchlight" en marzo de 1971, una represión brutal contra civiles e intelectuales bengalíes. Esto dio inicio a la Guerra de Liberación de Bangladesh, un conflicto sangriento que duró nueve meses.
La separación final se concretó gracias a la resistencia de la guerrilla local (Mukti Bahini) y la intervención clave de la India en la fase final del conflicto. El 16 de diciembre de 1971, las fuerzas paquistaníes se rindieron y Bangladesh nació formalmente como un estado soberano.
La historia de Bangladesh nos enseña que las fronteras no siempre se trazan con tinta; a veces, las dibujan los vientos de una tormenta que expone las grietas insalvables de una injusticia.