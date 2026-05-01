¿Debería casarme con un asesino?: la historia real de una mujer que vio cambiar su vida

El secreto en la fosa: Un romance nacido en Tinder que llegó a Netflix

La historia comienza en 2020, cuando la doctora Caroline Muirhead, una patóloga con una carrera prometedora, conoce a Alexander "Sandy" McKellar a través de Tinder. Lo que empezó como un romance vertiginoso terminó en una confesión escalofriante poco después de comprometerse.

Muirhead le preguntó a su prometido si había algo en su pasado que pudiera afectarlos. La respuesta fue devastadora: en 2017, Sandy, bajo los efectos del alcohol, había atropellado al ciclista Tony Parsons en Escocia. No solo no pidió ayuda médica —se estima que la víctima agonizó entre 20 y 30 minutos—, sino que junto a su hermano gemelo, Robert, enterró el cuerpo en la remota finca de Auch Estate.

Para el director Allott, esta tensión es el corazón del documental: "Es imposible no imaginar este dilema en tu propia relación. Te hace pensar en lo que harías en su situación, ya que es un escenario aterrador, de pesadilla".

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La lata de Red Bull y el juego del doble agente

Lo que hace que este caso sea extraordinario es la valentía de Muirhead. Tras conocer la verdad, acudió a la policía, pero no se alejó de Sandy. Durante meses, actuó como una infiltrada: grabó confesiones secretas en su teléfono y continuó la relación mientras cooperaba con los investigadores.

Su audacia llegó al límite cuando regresó a la fosa con su pareja y, en un descuido de este, dejó caer una lata de Red Bull para marcar el lugar exacto donde descansaban los restos de Parsons. Gracias a esa señal, la policía pudo recuperar el cuerpo tras tres años de búsqueda.

El precio de la verdad: ¿Qué pasó con Caroline Muirhead y los hermanos McKellar?

A pesar de su heroísmo, la vida de Caroline Muirhead se convirtió en un calvario tras denunciar el crimen. "Ella esperaba que los hermanos fueran detenidos... pero fueron empujados de vuelta a su vida", explica Allott. Debido a la lentitud del sistema judicial, Muirhead tuvo que convivir con los asesinos durante casi un año más mientras se recolectaban las pruebas, expuesta al peligro y recurriendo al alcohol y las drogas para lidiar con el trauma.

Muirhead ha sido muy crítica con el trato recibido por las autoridades: "Confiaba en que el sistema me acompañaría y me mantendría a salvo cuando estuviera en mi punto más vulnerable, pero esa no fue mi experiencia", declaró.

netflix, deberia casarme con un asesino La serie llegó a Netflix este miércoles.

La sentencia de los gemelos

La justicia finalmente llegó en julio de 2023, poco antes de iniciar el juicio en el Tribunal Superior de Glasgow:

Alexander "Sandy" McKellar: Admitió el cargo de homicidio culposo y fue sentenciado a 12 años de prisión .

Admitió el cargo de homicidio culposo y fue sentenciado a . Robert McKellar: Fue condenado a cinco años y tres meses por intentar obstaculizar el curso de la justicia al encubrir el crimen.

La serie de Netflix no solo es el relato de un asesinato, sino el testimonio de una mujer cuya vida, en palabras de la productora Clare Beavis, muestra "lo que puede hacer a la vida de alguien estar en la periferia del crimen".

"¿Debería casarme con un asesino?" ya está disponible en el catálogo de Netflix para quienes buscan una historia donde la realidad supera, por mucho, a la ficción.