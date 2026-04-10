Netflix recién estrena 6 capítulos de una de las series más esperadas de 2026 y va camino a ser la más vista

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Netflix: de qué trata la serie Rabo de Peixe

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Rabo de Peixe versa: “Cuando un barco cargado de cocaína se hunde en la isla donde vive, Eduardo ve la oportunidad perfecta de ganar dinero y hacer realidad sus sueños”.

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En la tercera temporada de Rabo de Peixe, Eduardo (José Condessa) regresa tras tres años en prisión a una isla marcada por tensiones económicas y políticas que amenazan con desplazar a las familias locales y transformar la pesca para siempre.

Junto a sus amigos, forman la “Justicia de la Noche”, un movimiento clandestino que busca devolver el poder a la comunidad. Pero a medida que la revuelta crece, la delgada línea entre justicia y violencia comienza a desdibujarse, dejando en claro que toda acción tiene consecuencias.

Netflix: tráiler de Rabo de Peixe, temporada 3

Embed - Rabo de Peixe: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Rabo de Peixe, película de Netflix

José Condessa como Eduardo

Helena Caldeira como Sílvia

André Leitão como Carlinhos

Rodrigo Tomás como Rafael

Afonso Pimentel como Ian

Maria João Bastos como Inspectora

Pêpê Rapazote como Uncle Joe

Kelly Bailey como Bruna

Benedita Pereira como Elvira

Madalena Aragão como Mariana

Dónde ver la serie Rabo de Peixe, según la zona geográfica