La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una de las producciones más esperadas por los fanáticos de los thrillers de suspenso criminales. Por fin, llegó al catálogo la temporada final de Rabo de Peixe, creada por Augusto Fraga.
Netflix recién estrena 6 capítulos de una de las series más esperadas de 2026 y va camino a ser la más vista
Llegó el final de uno de los thrillers más aclamados de Netflix. Ya está disponible en el catálogo de series y películas
Esta atrapante serie de Netflix está protagonizada por José Condessa en el papel de un pescador que ve la oportunidad perfecta para ganar dinero: el negocio de la droga.
La serie, entonces, cuenta con tres temporadas de 7, 6 y 6 capítulos, respectivamente. Para la crítica, “su primer episodio pone en escena lo que parece ser una historia salvaje donde realmente acabaremos interesándonos por estos traficantes de cocaína” (Joel Keller: Decider).
Netflix: de qué trata la serie Rabo de Peixe
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Rabo de Peixe versa: “Cuando un barco cargado de cocaína se hunde en la isla donde vive, Eduardo ve la oportunidad perfecta de ganar dinero y hacer realidad sus sueños”.
En la tercera temporada de Rabo de Peixe, Eduardo (José Condessa) regresa tras tres años en prisión a una isla marcada por tensiones económicas y políticas que amenazan con desplazar a las familias locales y transformar la pesca para siempre.
Junto a sus amigos, forman la “Justicia de la Noche”, un movimiento clandestino que busca devolver el poder a la comunidad. Pero a medida que la revuelta crece, la delgada línea entre justicia y violencia comienza a desdibujarse, dejando en claro que toda acción tiene consecuencias.
Netflix: tráiler de Rabo de Peixe, temporada 3
Reparto de Rabo de Peixe, película de Netflix
- José Condessa como Eduardo
- Helena Caldeira como Sílvia
- André Leitão como Carlinhos
- Rodrigo Tomás como Rafael
- Afonso Pimentel como Ian
- Maria João Bastos como Inspectora
- Pêpê Rapazote como Uncle Joe
- Kelly Bailey como Bruna
- Benedita Pereira como Elvira
- Madalena Aragão como Mariana
Dónde ver la serie Rabo de Peixe, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Rabo de Peixe se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rabo de Peixe se puede ver en Netflix.
- España: la serie Rabo de Peixe se puede ver en Netflix.