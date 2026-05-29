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Netflix: Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española que brilla

Netflix y Luis Zahera son una dupla que siempre funciona a la perfección y con esta comedia lo vuelven a demostrar

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix: Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española más vista del mundo.

Netflix: Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española más vista del mundo.

Netflix y Luis Zahera son una dupla que siempre funciona a la perfección y con esta comedia lo vuelven a demostrar, se trata de la serie Animal.

La comedia Animal se convirtió en la producción más vista de Netflix Argentina. Con una trama que combina humor, crítica social y el contraste entre lo rural y lo urbano, la ficción española logró captar la atención del público desde su estreno.

Animal sigue la vida de Antón, un veterinario gallego que atraviesa dificultades económicas y acepta trabajar en una tienda de lujo para mascotas administrada por su sobrina Uxía.

El cambio de entorno transforma por completo su rutina: pasa de cuidar animales de granja a atender perros y gatos con tratamientos exclusivos, rodeado de un ambiente sofisticado y exigente.

Con su tono irónico y un guion ágil, la serie combina el humor con un retrato social actual, explorando temas como la diferencia de clases, el choque generacional y las nuevas formas de vida en una sociedad cada vez más urbanizada.

Netflix: de qué trata la serie Animal

En medio de la crisis del mundo rural, Antón, un veterinario gallego, ve cómo pierde a sus clientes cuando sus vecinos ya no pueden pagarle.

Sin salida, acepta la propuesta de su sobrina Uxía para trabajar en una boutique de mascotas: un lugar moderno, colorido y repleto de productos gourmet.

Allí, entre peluquerías caninas, consultas insólitas y dueños más exigentes que los propios animales, Antón deberá adaptarse a un entorno completamente distinto, descubriendo que sobrevivir en este nuevo ecosistema urbano no será tarea sencilla.

Netflix: reparto del a serie Animal

  • Luis Zahera
  • Lucía Carballo
  • Carmen Ruiz
  • Antonio Durán Morris
  • Sergio Abelaria
  • Darío Loureiro
  • Adrián Viador
  • Raquel Nogueira
  • Fer Fraga
  • Nacho Pena

Tráiler de la serie Animal

Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España

Dónde se puede ver la serie Animal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Animal se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Animal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Animal se puede ver en Netflix.

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