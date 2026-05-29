Netflix: Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española que brilla

El cambio de entorno transforma por completo su rutina: pasa de cuidar animales de granja a atender perros y gatos con tratamientos exclusivos, rodeado de un ambiente sofisticado y exigente.

Con su tono irónico y un guion ágil, la serie combina el humor con un retrato social actual, explorando temas como la diferencia de clases, el choque generacional y las nuevas formas de vida en una sociedad cada vez más urbanizada.

Netflix: de qué trata la serie Animal

En medio de la crisis del mundo rural, Antón, un veterinario gallego, ve cómo pierde a sus clientes cuando sus vecinos ya no pueden pagarle.

Sin salida, acepta la propuesta de su sobrina Uxía para trabajar en una boutique de mascotas: un lugar moderno, colorido y repleto de productos gourmet.

Allí, entre peluquerías caninas, consultas insólitas y dueños más exigentes que los propios animales, Antón deberá adaptarse a un entorno completamente distinto, descubriendo que sobrevivir en este nuevo ecosistema urbano no será tarea sencilla.

Netflix: reparto del a serie Animal

Luis Zahera

Lucía Carballo

Carmen Ruiz

Antonio Durán Morris

Sergio Abelaria

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Pena

Tráiler de la serie Animal

Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España

Dónde se puede ver la serie Animal, según la zona geográfica