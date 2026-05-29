Netflix y Luis Zahera son una dupla que siempre funciona a la perfección y con esta comedia lo vuelven a demostrar, se trata de la serie Animal.
Netflix: Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española que brilla
Netflix y Luis Zahera son una dupla que siempre funciona a la perfección y con esta comedia lo vuelven a demostrar
La comedia Animal se convirtió en la producción más vista de Netflix Argentina. Con una trama que combina humor, crítica social y el contraste entre lo rural y lo urbano, la ficción española logró captar la atención del público desde su estreno.
Animal sigue la vida de Antón, un veterinario gallego que atraviesa dificultades económicas y acepta trabajar en una tienda de lujo para mascotas administrada por su sobrina Uxía.
El cambio de entorno transforma por completo su rutina: pasa de cuidar animales de granja a atender perros y gatos con tratamientos exclusivos, rodeado de un ambiente sofisticado y exigente.
Con su tono irónico y un guion ágil, la serie combina el humor con un retrato social actual, explorando temas como la diferencia de clases, el choque generacional y las nuevas formas de vida en una sociedad cada vez más urbanizada.
Netflix: de qué trata la serie Animal
En medio de la crisis del mundo rural, Antón, un veterinario gallego, ve cómo pierde a sus clientes cuando sus vecinos ya no pueden pagarle.
Sin salida, acepta la propuesta de su sobrina Uxía para trabajar en una boutique de mascotas: un lugar moderno, colorido y repleto de productos gourmet.
Allí, entre peluquerías caninas, consultas insólitas y dueños más exigentes que los propios animales, Antón deberá adaptarse a un entorno completamente distinto, descubriendo que sobrevivir en este nuevo ecosistema urbano no será tarea sencilla.
Netflix: reparto del a serie Animal
- Luis Zahera
- Lucía Carballo
- Carmen Ruiz
- Antonio Durán Morris
- Sergio Abelaria
- Darío Loureiro
- Adrián Viador
- Raquel Nogueira
- Fer Fraga
- Nacho Pena
Tráiler de la serie Animal
Dónde se puede ver la serie Animal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Animal se puede ver en Netflix.
- España: la serie Animal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Animal se puede ver en Netflix.