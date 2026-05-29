La plataforma de Netflix tiene un catálogo repleto de series y películas para ofrecer a sus suscriptores. Sin embargo,a sí como algunas producciones estrenan, otras se van. Tal es el caso de El profesor Marston y la Mujer Maravilla, un drama subido de tono que no te puedes perder.
Netflix: el drama de época subido de tono y basado en una historia real que arrasa en 2 horas
Descubre la fascinante historia real detrás de la Mujer Maravilla, un drama disponible en Netflix que explora relaciones poco convencionales.
El 31 de mayo de 2026 es el último día para ver este título en Netflix. Dirigida por Angela Robinson, la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla fue estrenada en 2017 y tiene una historia atrapante de casi 2 horas.
Nominada a los Premios Saturn a Mejor film independiente, El profesor Marston y la Mujer Maravilla es una película "tonificante y divertida. La historia toca las teclas adecuadas para las espectadoras y espero que también lo haga para un buen número de chicos", declaró Deborah Young de The Hollywood Reporter.
Netflix: de qué trata El profesor Marston y la Mujer Maravilla
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla versa: "Un matrimonio de psicólogos inicia una relación poliamorosa con su asistente de investigación, lo que inspira la creación de una superheroína icónica.
Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de Harvard, quien ayudó a crear el detector de mentiras y el famoso personaje ficticio de la Mujer Maravilla, esta película muestra parte de la relación poco convencional que compartió con dos mujeres: su esposa Elizabeth (Rebecca Hall), y Olive Byrne, una alumna de William que invita a la pareja a una hermandad femenina, en donde exploran y comparten ideas sobre sexualidad y sumisión.
A partir de este evento, William, Elizabeth y Olive forman un triángulo tanto amoroso como intelectual: la química entre los tres fue la clave para crear a la famosa heroína y dotarla de sus propios ideales feministas. Luchando contra aquellos que intentaron censurar la historieta por considerarla violenta y llena de perversión, el trío defendió firmemente la presencia de un personaje femenino que sirviera de inspiración para las mujeres de todo el mundo.
Netflix: tráiler de El profesor Marston y la Mujer Maravilla
Reparto de El profesor Marston y la Mujer Maravilla, película de Netflix
- Luke Evans como William Moulton Marston
- Rebecca Hall como Elizabeth Holloway Marston
- Bella Heathcote como Olive Byrne
- Mónica Giordano como Mary
- JJ Feild como Charles Guyette
- Chris Conroy como Grant Gregory
- Oliver Platt como Max Gaines
- Christopher Paul Richards como Donn
Dónde ver la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Prime Video.
- España: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Netflix.