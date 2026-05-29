Netflix: el drama de época subido de tono y basado en una historia real que arrasa en 2 horas

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Netflix: de qué trata El profesor Marston y la Mujer Maravilla

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla versa: "Un matrimonio de psicólogos inicia una relación poliamorosa con su asistente de investigación, lo que inspira la creación de una superheroína icónica.

Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de Harvard, quien ayudó a crear el detector de mentiras y el famoso personaje ficticio de la Mujer Maravilla, esta película muestra parte de la relación poco convencional que compartió con dos mujeres: su esposa Elizabeth (Rebecca Hall), y Olive Byrne, una alumna de William que invita a la pareja a una hermandad femenina, en donde exploran y comparten ideas sobre sexualidad y sumisión.

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A partir de este evento, William, Elizabeth y Olive forman un triángulo tanto amoroso como intelectual: la química entre los tres fue la clave para crear a la famosa heroína y dotarla de sus propios ideales feministas. Luchando contra aquellos que intentaron censurar la historieta por considerarla violenta y llena de perversión, el trío defendió firmemente la presencia de un personaje femenino que sirviera de inspiración para las mujeres de todo el mundo.

Netflix: tráiler de El profesor Marston y la Mujer Maravilla

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Reparto de El profesor Marston y la Mujer Maravilla, película de Netflix

Luke Evans como William Moulton Marston

Rebecca Hall como Elizabeth Holloway Marston

Bella Heathcote como Olive Byrne

Mónica Giordano como Mary

JJ Feild como Charles Guyette

Chris Conroy como Grant Gregory

Oliver Platt como Max Gaines

Christopher Paul Richards como Donn

Dónde ver la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla, según la zona geográfica