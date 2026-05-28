Netflix tiene la película turca con escenas muy subidas de tono

Pero tendrá problemas en su matrimonio y varios peligros. ¿Seguirá adelante?

“Ella es la esposa del dueño de una importante editorial. Él es un carpintero con un pasado tortuoso. El manuscrito de una extraña novela es lo que los une en una pasión fatal”, adelanta Netflix.

Netflix: de qué trata la película Ceniza

En Ceniza, nos sumergimos en la vida de Gökçe, una mujer adinerada y casada cuya existencia toma un giro inesperado cuando se sumerge en la lectura de una novela inédita.

ceniza

Esta historia, llena de fantasía y pasión, la lleva a embarcarse en un romance peligroso con el enigmático Metin Ali, desencadenando una serie de eventos que cambian su vida de manera irreversible.

A medida que la relación ilícita de Gökçe con Metin Ali se intensifica, se encuentra enfrentando un dilema desgarrador entre su amor prohibido y sus compromisos matrimoniales con Kenan, su esposo.

Sin embargo, cuando Kenan descubre la traición de Gökçe y el origen de su nueva pasión en el manuscrito prohibido, su mundo se desmorona.

Ante la revelación de su infidelidad y la destrucción del manuscrito, Gökçe se ve obligada a confrontar las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones que cambiarán el curso de su vida para siempre.

Netflix: protagonistas de la película Ceniza

Funda Eryigit como Gökçe

Alperen Duymaz como Metin Ali

Mehmet Günsür como Kenan

Gökçe Eyüboglu como Lale

Ulas Tuzak como Dövmeli Adam

Tráiler de la película Ceniza

Embed - CENIZA (Trailer español)

Dónde se puede ver la película Ceniza, según la zona geográfica