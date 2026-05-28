Netflix siempre apuesta a las producciones turcas y esta gran película es una de ellas, con escenas muy subidas de tono que rozan lo prohibido, se trata de Ceniza.
Netflix tiene la película turca con escenas muy subidas de tono
Netflix siempre apuesta a las producciones turcas y esta gran película es una de ellas, con escenas muy subidas de tono que rozan lo prohibido
Ceniza es una película turca que es furor en el mundo. Es un drama romántico de 1 hora 40 que narra la historia de una mujer casada que encuentra una novela inédita y hace realidad una seductora y prohibida fantasía.
Pero tendrá problemas en su matrimonio y varios peligros. ¿Seguirá adelante?
“Ella es la esposa del dueño de una importante editorial. Él es un carpintero con un pasado tortuoso. El manuscrito de una extraña novela es lo que los une en una pasión fatal”, adelanta Netflix.
Netflix: de qué trata la película Ceniza
En Ceniza, nos sumergimos en la vida de Gökçe, una mujer adinerada y casada cuya existencia toma un giro inesperado cuando se sumerge en la lectura de una novela inédita.
Esta historia, llena de fantasía y pasión, la lleva a embarcarse en un romance peligroso con el enigmático Metin Ali, desencadenando una serie de eventos que cambian su vida de manera irreversible.
A medida que la relación ilícita de Gökçe con Metin Ali se intensifica, se encuentra enfrentando un dilema desgarrador entre su amor prohibido y sus compromisos matrimoniales con Kenan, su esposo.
Sin embargo, cuando Kenan descubre la traición de Gökçe y el origen de su nueva pasión en el manuscrito prohibido, su mundo se desmorona.
Ante la revelación de su infidelidad y la destrucción del manuscrito, Gökçe se ve obligada a confrontar las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones que cambiarán el curso de su vida para siempre.
Netflix: protagonistas de la película Ceniza
- Funda Eryigit como Gökçe
- Alperen Duymaz como Metin Ali
- Mehmet Günsür como Kenan
- Gökçe Eyüboglu como Lale
- Ulas Tuzak como Dövmeli Adam
Tráiler de la película Ceniza
Dónde se puede ver la película Ceniza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- España: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ashes se puede ver en Netflix.