Netflix no para de sorprender a su gran público con las mejores producciones españolas como esta película de época que la rompe, se trata de El cautivo.
Netflix la rompe con la película española de época
Netflix no para de sorprender a su gran público con las mejores producciones españolas como esta película de época que la rompe
La película El cautivo parte de hechos reales, en mayor o menor medida. En concreto, partirá de un episodio de la vida del escritor Miguel de Cervantes.
El cautivo es la nueva película, coproducción hispano-italiana, que ha dirigido Alejandro Amenábar sobre una de las figuras más grandes de la literatura universal, Miguel de Cervantes.
Su trama nos lleva a la juventud llena de avatares del que se convertiría en el escritor que pasaría a la posteridad por la obra más famosa en lengua española, Don Quijote de la Mancha.
Sin duda, una buena oportunidad de acercar su historia más desconocida a públicos de todas las generaciones.
Cuando apenas tenía 28 años, el escritor fue capturado frente a la costa de Cataluña por piratas berberiscos, manteniendo un cautiverio de cinco años en Argel a la espera de ser rescatado, con varios intentos de fuga.
Netflix: de qué trata la película El cautivo
Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén.
Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.
Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad.
Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.
Netflix: reparto de la película El cautivo
- Julio Peña
- Alessandro Borghi
- Miguel Rellán
- Fernando Tejero
- Luis Callejo
- José Manuel Poga
- Roberto Álamo
- Albert Salazar
Tráiler de la película El cautivo
Dónde ver la película El cautivo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El cautivo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El cautivo se puede ver en Netflix.
- España: la película El cautivo se puede ver en Netflix.