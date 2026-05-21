Netflix tiene 3 atrapantes series españolas que seguro no has visto y son un éxito

Netflix: de qué trata la serie Si no te hubiese conocido

¿Qué cambiarías de tu vida para que no ocurriera una tragedia? Esa es la premisa de esta serie catalana Si no te hubiese conocido, que está disponible en la plataforma de Netflix.

sinotehubiese

La serie es protagonizada por Pablo Derqui, Mercedes Samperio y Andrea Ros, en la que a través de una historia de romance se pasa a la ciencia ficción, puesto que la trama gira en torno a la hipótesis de la física de que la realidad puede estar compuesta por múltiples universos, o universos paralelos, realidades relativas pero independientes a la vez, es decir, que cada persona vive una realidad diferente a la que se vive en este universo.

Netflix: reparto de la serie Si no te hubiese conocido

Pablo Derqui

Mercedes Samperio

Andrea Ros

Tráiler de la serie Si no te hubiese conocido

Embed - Si no te hubiese conocido 1080p Idiomas: Español y Catalán

Netflix: de qué trata la serie El vecino

La serie El vecino tiene 20 episodios. A Javier no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, y su relación con Lola no va precisamente bien.

vecino

Lo que menos necesitaba es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora, Javier es un superhéroe, y no le va ni un poquito mejor que antes.

Resulta que los superpoderes no sirven para nada cuando te echan del trabajo o cuando tu novia decide que tenéis que tomaros un tiempo. Menos mal que ahí tiene a José Ramón, su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta, especialmente a Lola, que ha decidido darle un giro a su mediocre carrera de periodista investigando a Titán, el misterioso superhéroe.

Netflix: reparto de la serie El vecino

Quim Gutiérrez

Clara Lago

Adrián Pino

Catalina Sopelana

Tráiler de la serie El vecino

Embed - El Vecino Temporada 1 (2019) Netflix Serie Tráiler Oficial Español

Netflix: de qué trata la serie Alta mar

Carolina y Eva Villanueva se embarcan en la Bárbara de Braganza, un lujoso crucero por el océano que conecta Vigo con Río de Janeiro. La primera noche, Eva es testigo de un asesinato: una mujer cae al agua. Las dos hermanas deciden investigar por su cuenta con la ayuda del primer oficial.

altamar

No solo pondrán en riesgo sus vidas, sino que, en su afán por descubrir la verdad, acabarán descubriendo un misterio que les preocupa personalmente.

Netflix: reparto de la serie Alta mar

Ivana Baquero

Alejandra Onieva

Jon Kortajarena

Begoña Vargas

Eloy Azorín

Pepe Sacristán

Eduardo Blanco

Tráiler de la serie Alta mar