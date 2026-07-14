Netflix estrenó una película basada en hechos reales que fue nominada al Oscar y aclamada por la crítica

Desde su presentación en festivales, La voz de Hind Rajab recibió elogios por su sensibilidad, su puesta en escena y la interpretación de su elenco. La producción fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, además de obtener candidaturas en los Globos de Oro y los Premios BAFTA, consolidándose como una de las películas más reconocidas de 2025.

Netflix: de qué trata la película La voz de Hind Rajab

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La voz de Hind Rajab versa: "En este drama basado en hechos reales, la llamada de emergencia de una niña pone en marcha un intento de rescate por parte de la Media Luna Roja en Gaza".

29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.

Netflix: tráiler de la película La voz de Hind Rajab

Reparto de La voz de Hind Rajab, película de Netflix

Saja Kilani

Motaz Malhees

Amer Hlehel

Clara Khoury

Dónde ver la película La voz de Hind Rajab, según la zona geográfica