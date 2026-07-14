La plataforma de series y películas de Netflix sumó un nuevo título a su catálogo con La voz de Hind Rajab, una película basada en hechos reales que conmovió a la crítica internacional desde su estreno en 2025. El filme, que llegó al servicio de streaming el 12 de julio de 2026, reconstruye uno de los episodios más impactantes del conflicto en Gaza y se convirtió en una de las producciones más comentadas por su potente relato.
Netflix estrenó una película basada en hechos reales que fue nominada al Oscar y aclamada por la crítica
La película de Netflix, que reconstruye uno de los episodios más impactantes del conflicto en Gaza, ya conmocionó a la crítica internacional
Dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, La voz de Hind Rajab tiene una duración de 1 hora y 29 minutos y es una coproducción entre Francia, Túnez, Estados Unidos, Reino Unido, Chipre, Arabia Saudí, Italia, Países Bajos y los Territorios Palestinos.
La historia está inspirada en el caso real de Hind Rajab, una niña palestina de seis años cuya desesperada llamada telefónica a los servicios de emergencia, mientras permanecía atrapada en un vehículo en Gaza, dio la vuelta al mundo. La película reconstruye esos dramáticos acontecimientos con un enfoque íntimo y profundamente humano, poniendo el foco en las consecuencias de la guerra sobre la población civil.
Desde su presentación en festivales, La voz de Hind Rajab recibió elogios por su sensibilidad, su puesta en escena y la interpretación de su elenco. La producción fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, además de obtener candidaturas en los Globos de Oro y los Premios BAFTA, consolidándose como una de las películas más reconocidas de 2025.
Netflix: de qué trata la película La voz de Hind Rajab
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La voz de Hind Rajab versa: "En este drama basado en hechos reales, la llamada de emergencia de una niña pone en marcha un intento de rescate por parte de la Media Luna Roja en Gaza".
29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.
Netflix: tráiler de la película La voz de Hind Rajab
Reparto de La voz de Hind Rajab, película de Netflix
- Saja Kilani
- Motaz Malhees
- Amer Hlehel
- Clara Khoury
Dónde ver la película La voz de Hind Rajab, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La voz de Hind Rajab se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La voz de Hind Rajab se puede ver en HBO Ma y Disney Plus.
- España: la película La voz de Hind Rajab se puede ver en Movistar Plus y Filmin.