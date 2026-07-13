Netflix tiene la superlativa película española donde Mario Casas y Javier Gutiérrez brillan. Un atrapante thriller que te paralizará, se trata de Hogar.
Netflix y Mario Casas son un éxito mundial con la película española que te paralizará
Netflix tiene la superlativa película española donde Mario Casas y Javier Gutiérrez brillan. Un atrapante thriller que te paralizará
Mario Casas y Javier Gutiérrez protagonizan un inquietante thriller sobre una obsesión por recuperar la rutina en el entorno doméstico.
La historia de la película Hogararranca en Netflix con la presentación de Javier, un publicista de éxito que termina en el paro. Está casado, tiene un hijo y vive en una pedazo de choza estupenda con unas maravillosas vistas de Barcelona.
La falta de dinero hace que tengan que dejar ese idílico lugar, algo que no lleva nada bien hasta el punto de perseguir a los nuevos inquilinos, una familia formada por Mario Casas y Bruna Cusí.
Netflix: de qué trata la película Hogar
Javier Muñoz era un ejecutivo publicitario de éxito pero, tras un año en el paro, él y su familia se ven obligados a dejar el piso que ya no se pueden permitir.
La premisa es directa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para recuperar ese ambiente que nos cobija y calma? Javier Muñoz (Javier Gutiérrez) es un publicitario de éxito que, tras un año en paro, debe abandonar con su familia su acomodado apartamento.
Por una casualidad, recupera las llaves y se infiltra en la vida de los actuales propietarios, Ramón (Mario Casas) y Lara (Bruna Cusí), y así arrebatarles lo que cree que le pertenece.
Un día, Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antigua casa, y empieza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí.
Poco a poco, Javier empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a intentar recuperar la vida que ha perdido… a costa de quien sea.
Netflix: reparto de la película Hogar
- Javier Gutiérrez
- Mario Casas
- Bruna Cusí
- Ruth Díaz
- David Ramírez
- David Selvas
- Raül Ferré
- David Verdaguer
Tráiler de la película Hogar
Dónde ver la película Hogar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hogar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hogar se puede ver en Netflix.
- España: la película Hogar se puede ver en Netflix.