Netflix y Mario Casas son un éxito mundial con la película española que te paralizará

La falta de dinero hace que tengan que dejar ese idílico lugar, algo que no lleva nada bien hasta el punto de perseguir a los nuevos inquilinos, una familia formada por Mario Casas y Bruna Cusí.

Netflix: de qué trata la película Hogar

Javier Muñoz era un ejecutivo publicitario de éxito pero, tras un año en el paro, él y su familia se ven obligados a dejar el piso que ya no se pueden permitir.

La premisa es directa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para recuperar ese ambiente que nos cobija y calma? Javier Muñoz (Javier Gutiérrez) es un publicitario de éxito que, tras un año en paro, debe abandonar con su familia su acomodado apartamento.

Por una casualidad, recupera las llaves y se infiltra en la vida de los actuales propietarios, Ramón (Mario Casas) y Lara (Bruna Cusí), y así arrebatarles lo que cree que le pertenece.

Un día, Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antigua casa, y empieza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí.

Poco a poco, Javier empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a intentar recuperar la vida que ha perdido… a costa de quien sea.

Netflix: reparto de la película Hogar

Javier Gutiérrez

Mario Casas

Bruna Cusí

Ruth Díaz

David Ramírez

David Selvas

Raül Ferré

David Verdaguer

Tráiler de la película Hogar

Dónde ver la película Hogar, según la zona geográfica