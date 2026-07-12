Netflix sorprende con la película española de época que marcó un hito

Un viaje a los ochenta sin ningún tipo de miedo. Humor, drama y un reparto liderado por Jaime Lorente en su mejor papel hasta la fecha.

Netflix: de qué trata la película Disco, Ibiza, Locomía

Estamos en la España de mediados de los 80. Un grupo de amigos capitaneados por Xavi Font (Jaime Lorente), acaban de llegar a Ibiza persiguiendo su sueño de dedicarse a la moda.

Allí les descubre el productor José Luís Gil (Alberto Ammann), un magnate de la industria musical que busca nuevos talentos para lanzar un grupo.

Sin tener ni idea de cantar, el grupo inicia una carrera que les lleva de vivir como hippies en Ibiza, a llenar estadios en Latinoamérica y revolucionar de paso las discotecas de medio mundo.

Crearon un nuevo estilo, fueron perseguidos por fans y ganaron millones… Aunque para ello tuvieron que sacrificar su libertad.

Netflix: reparto de la película Disco, Ibiza, Locomía

Jaime Lorente

Alberto Ammann

Alejandro Speitzer

Blanca Suárez

Iván Pellicer

Albert Baró

Traíler de la película Disco, Ibiza, Locomía

Dónde ver la película Disco, Ibiza, Locomía, según la zona geográfica