Netflix cuenta con un exclente catálogo de producciones españolas, como esta excelente película de época de un grupo pop que marcó un hito, se trata de Disco, Ibiza, Locomía.
Netflix sorprende con la película española de época que marcó un hito
Netflix cuenta con un exclente catálogo de producciones españolas, como esta excelente película de época de un grupo pop que marcó un hito
Una producción colorida que sigue la historia de una de las bandas pop más icónicas de los 80, Locomía. En el filme verás los inicios insospechados del grupo y cómo surgieron de la Ibiza bohemia para llegar a grandes escenarios de todo el mundo.
La película también expone la homofobia de la industria musical en la década de los 80.
Un viaje a los ochenta sin ningún tipo de miedo. Humor, drama y un reparto liderado por Jaime Lorente en su mejor papel hasta la fecha.
Netflix: de qué trata la película Disco, Ibiza, Locomía
Estamos en la España de mediados de los 80. Un grupo de amigos capitaneados por Xavi Font (Jaime Lorente), acaban de llegar a Ibiza persiguiendo su sueño de dedicarse a la moda.
Allí les descubre el productor José Luís Gil (Alberto Ammann), un magnate de la industria musical que busca nuevos talentos para lanzar un grupo.
Sin tener ni idea de cantar, el grupo inicia una carrera que les lleva de vivir como hippies en Ibiza, a llenar estadios en Latinoamérica y revolucionar de paso las discotecas de medio mundo.
Crearon un nuevo estilo, fueron perseguidos por fans y ganaron millones… Aunque para ello tuvieron que sacrificar su libertad.
Netflix: reparto de la película Disco, Ibiza, Locomía
- Jaime Lorente
- Alberto Ammann
- Alejandro Speitzer
- Blanca Suárez
- Iván Pellicer
- Albert Baró
Traíler de la película Disco, Ibiza, Locomía
Dónde ver la película Disco, Ibiza, Locomía, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Disco, Ibiza, Locomía se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Disco, Ibiza, Locomía se puede ver en Netflix.
- España: la película Disco, Ibiza, Locomía se puede ver en Netflix.