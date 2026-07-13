Netflix arrasa con el thriller polaco que es furor entre las películas más vistas a nivel mundial

Desde su llegada a Netflix, Los colores del mal: Negro escaló hasta ubicarse entre las series y películas más vistas de la plataforma gracias a una historia cargada de tensión, giros inesperados y una investigación criminal que mantiene el suspenso hasta el último minuto.

La crítica Karina Adelgaard, del sitio Heaven of Horror, destacó: "La calidad de la producción es magnífica y los actores son extremadamente talentosos", valorando especialmente la atmósfera y el desarrollo del thriller.