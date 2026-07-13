El catálogo de series y películas de Netflix sumó uno de los thrillers más impactantes de los últimos tiempos. Se trata de Los colores del mal: Negro, una producción polaca que combina crimen, misterio, drama y suspenso, y que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores.
Netflix arrasa con el thriller polaco que es furor entre las películas más vistas a nivel mundial
Con una trama que combina crimen y suspenso, el thriller polaco se consolida como uno de los títulos más vistos en Netflix a nivel mundial.
Desde su llegada a Netflix, Los colores del mal: Negro escaló hasta ubicarse entre las series y películas más vistas de la plataforma gracias a una historia cargada de tensión, giros inesperados y una investigación criminal que mantiene el suspenso hasta el último minuto.
La crítica Karina Adelgaard, del sitio Heaven of Horror, destacó: "La calidad de la producción es magnífica y los actores son extremadamente talentosos", valorando especialmente la atmósfera y el desarrollo del thriller.
Netflix: tráiler de la película Los colores del mal negro
Netflix: de qué trata la película Los colores del mal negro
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los colores del mal negro versa: "Dos niñis perdidos, un pueblo lleno de secretos y un fiscal resuelto a desvelar la verdad. Este electrizante drama está basado en el libro de Malgorzata Oliwia Sobczak".
La trama de la película comienza cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, y un físcal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vinculos inesperados con un antiguo caso.
Reparto de Los colores del mal: Negro, película de Netflix
- Jakub Giersza como Leopold Bilski
- Marianna Zydek como Julia Sarman
- Andrzej Chyra como Andrzej Pakosz
- Beata cibakówna como Fabiola Burchardt
- Adam Bobik como Patryk Deczer
- Robert Gonera como Commander Adamczyk
- Piotr urawski como Arek Filipiak
- Jan Saasiski como Prosecutor
Dónde ver la película Los colores del mal: Negro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
- España: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.