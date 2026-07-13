Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix arrasa con el thriller polaco que es furor entre las películas más vistas a nivel mundial

Con una trama que combina crimen y suspenso, el thriller polaco se consolida como uno de los títulos más vistos en Netflix a nivel mundial.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Marianna Zydek.

Marianna Zydek.

El catálogo de series y películas de Netflix sumó uno de los thrillers más impactantes de los últimos tiempos. Se trata de Los colores del mal: Negro, una producción polaca que combina crimen, misterio, drama y suspenso, y que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores.

Desde su llegada a Netflix, Los colores del mal: Negro escaló hasta ubicarse entre las series y películas más vistas de la plataforma gracias a una historia cargada de tensión, giros inesperados y una investigación criminal que mantiene el suspenso hasta el último minuto.

La crítica Karina Adelgaard, del sitio Heaven of Horror, destacó: "La calidad de la producción es magnífica y los actores son extremadamente talentosos", valorando especialmente la atmósfera y el desarrollo del thriller.

Netflix: tráiler de la película Los colores del mal negro

Netflix: de qué trata la película Los colores del mal negro

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los colores del mal negro versa: "Dos niñis perdidos, un pueblo lleno de secretos y un fiscal resuelto a desvelar la verdad. Este electrizante drama está basado en el libro de Malgorzata Oliwia Sobczak".

La trama de la película comienza cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, y un físcal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vinculos inesperados con un antiguo caso.

Reparto de Los colores del mal: Negro, película de Netflix

  • Jakub Giersza como Leopold Bilski
  • Marianna Zydek como Julia Sarman
  • Andrzej Chyra como Andrzej Pakosz
  • Beata cibakówna como Fabiola Burchardt
  • Adam Bobik como Patryk Deczer
  • Robert Gonera como Commander Adamczyk
  • Piotr urawski como Arek Filipiak
  • Jan Saasiski como Prosecutor

Dónde ver la película Los colores del mal: Negro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
  • España: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar