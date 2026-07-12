Quién es el mendocino que se hizo viral al filmarse gritando el gol de Julián Álvarez en pleno Mundial

La euforia de Exequiel "Chino" Alvelda y su recompensa tras mucho esfuerzo: pudo estar este sábado en el partido más importante de su vida.

Se trata de Exequiel "Chino" Alvelda, un joven que desde hace años convirtió la solidaridad en una forma de vivir.

Después del partido compartió en sus redes sociales un mensaje que explica mejor que cualquier otra cosa lo que sintió en la cancha.

"Lejos la mejor secuencia de mi vida. Gracias, vida, por permitirme animarme solo. Uno no sabe todo lo que deja de lado y por lo que pasa para llegar a disfrutar y llorar de alegría. Gracias, Selección. Qué lindo ser argentino. Los sueños se cumplen en vida".

vida."

Las palabras acompañan el video que hoy miles de personas comparten, pero detrás de esa emoción hay una historia mucho más grande.

Porque el "Chino" no llegó a las redes por casualidad.

Hace tiempo que en Mendoza su nombre está asociado a campañas solidarias que nacen, muchas veces, desde su propia peluquería.

Dueño de GT Estilistas y GT Barberos, en Godoy Cruz, descubrió hace varios años que unas tijeras también podían servir para cambiar otras realidades. Empezó organizando cortes de pelo solidarios, colectas de alimentos, campañas para Navidad, ayuda para familias afectadas por distintas emergencias y acciones destinadas a chicos de barrios vulnerables.

En su peluquería, donde suele hacer numerosas campañas solidarias.

Con el tiempo, esa vocación fue creciendo.

El año pasado cumplió uno de sus mayores sueños: junto a un grupo de amigos inauguró el merendero Rayito de Luz, en el asentamiento Todos Unidos, de Las Heras, donde decenas de niños reciben la merienda varias veces por semana.

Un mendocino solidario que ayuda a chicos vulnerables

El proyecto se levantó prácticamente a pulmón.

Hubo rifas, donaciones, vecinos que colaboraron con materiales y muchísimas horas de trabajo voluntario para construir un espacio digno donde los chicos pudieran sentarse a compartir una taza de leche y algo para comer.

Todo nació después de una experiencia que le cambió la vida.

Hace siete años visitó por primera vez un comedor comunitario y quedó impactado por la pobreza que encontró.

Niños descalzos, colchones sobre pisos de tierra y familias que sobrevivían con muy poco.

Ese día decidió que no podía mirar para otro lado.

Desde entonces, buena parte de sus clientes ya sabe que cuando va a la peluquería también puede llevar un alimento no perecedero, un juguete o ropa para alguna campaña solidaria.

Para el Chino, los sueños se cumplen en vida. No lo dudó, viajó, entró y festejó.

Así fue ayudando a distintos comedores, colaborando con familias que necesitaban tratamientos médicos y organizando colectas para quienes atravesaban momentos difíciles.

Por eso resulta casi simbólico que hoy sea conocido en todo el país por un video de apenas unos segundos.

Porque detrás del hincha que explotó de felicidad con el gol de Julián Álvarez hay un hombre acostumbrado a celebrar otros triunfos mucho menos visibles.

Los de los chicos que consiguen un plato de comida.

Los de las familias que reciben una mano cuando ya no saben a quién recurrir.

Los de las personas que descubren que todavía existen desconocidos dispuestos a ayudar.

Esta vez, el Chino fue protagonista y su imagen recorrió el mundo

Esta vez le tocó a él ser protagonista.

Y la cámara lo encontró exactamente como es.

Espontáneo, apasionado.

Capaz de emocionarse hasta las lágrimas.

En las redes sociales muchos lo conocieron como "el hincha viral del gol de Julián Álvarez".

En Mendoza, en cambio, hace tiempo que saben que es mucho más que eso.

Es el peluquero que convirtió su oficio en una herramienta para tender puentes entre quienes pueden ayudar y quienes más lo necesitan.

Quizá por eso su publicación tuvo tanta repercusión.

Porque cuando escribió "los sueños se cumplen en vida" no hablaba solamente de haber visto un gol de la Selección desde la tribuna.

También hablaba de alguien que empezó desde abajo, que nunca dejó de creer en el esfuerzo y que encontró en la solidaridad otra manera de vestir la camiseta argentina todos los días.