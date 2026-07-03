El Cholo Simeone fue tajante al hablar del revuelo que se armó por Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue tajante sobre la situación de Julián Álvarez en el Colchonero. La Araña pidió ser transferido. El Cholo fue a ver a su hijo Giuliano en el Mundial 2026.
El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, se refirió a la situación que vive Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. La Araña pidió ser transferido
El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue tajante sobre la situación de Julián Álvarez en el Colchonero. La Araña pidió ser transferido. El Cholo fue a ver a su hijo Giuliano en el Mundial 2026.
El técnico del Atlético de Madrid habló con el delantero en medio del lío que se armó. "Es el mejor jugador que tenemos. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida", le dijo el DT colchonero a la prensa.
"Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Es un futbolista extraordinario, sus números hablan por sí solos. Ha tenido una continuidad muy buena, ha generado cosas muy buenas dentro del equipo. Yo no puedo decir nada más porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo", resumió el DT argentino.
"Lo crucé, estuvimos charlando sobre su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, al cien por ciento. En el segundo partido, no estuvo lo acertado que suele estar él, pero ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar", afirmó el Cholo al hablar sobre cu cruce con La Araña.
"Lo mejor que puede hacer es centrarse en el partido. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron y que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida", admitió el Cholo respaldando al atacante de la Selección argentina.
"Hoy se ve a una selección con una jerarquía enorme, es difícil de explicar. Estos jugadores son tan grandes que saben que van a ganar. Con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba", cerró.