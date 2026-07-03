El Cholo Simeone fue tajante al hablar del revuelo que se armó por Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

"Lo crucé, estuvimos charlando sobre su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, al cien por ciento. En el segundo partido, no estuvo lo acertado que suele estar él, pero ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar", afirmó el Cholo al hablar sobre cu cruce con La Araña.

Simeone elogió a Scaloni.

"Lo mejor que puede hacer es centrarse en el partido. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron y que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida", admitió el Cholo respaldando al atacante de la Selección argentina.

Simeone elogió a Scaloni

"Hoy se ve a una selección con una jerarquía enorme, es difícil de explicar. Estos jugadores son tan grandes que saben que van a ganar. Con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba", cerró.