Inicio Ovación Mundial Diego Simeone
Mundial 2026

El Cholo Simeone fue tajante al hablar del revuelo que se armó por Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, se refirió a la situación que vive Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. La Araña pidió ser transferido

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Cholo Simeone habló de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

El Cholo Simeone habló de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue tajante sobre la situación de Julián Álvarez en el Colchonero. La Araña pidió ser transferido. El Cholo fue a ver a su hijo Giuliano en el Mundial 2026.

El técnico del Atlético de Madrid habló con el delantero en medio del lío que se armó. "Es el mejor jugador que tenemos. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida", le dijo el DT colchonero a la prensa.

Simeone elogi&oacute; a Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Simeone elogió a Julián Álvarez.

"Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Es un futbolista extraordinario, sus números hablan por sí solos. Ha tenido una continuidad muy buena, ha generado cosas muy buenas dentro del equipo. Yo no puedo decir nada más porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo", resumió el DT argentino.

"Lo crucé, estuvimos charlando sobre su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, al cien por ciento. En el segundo partido, no estuvo lo acertado que suele estar él, pero ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar", afirmó el Cholo al hablar sobre cu cruce con La Araña.

Simeone elogi&oacute; a Scaloni.

Simeone elogió a Scaloni.

"Lo mejor que puede hacer es centrarse en el partido. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron y que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida", admitió el Cholo respaldando al atacante de la Selección argentina.

Simeone elogió a Scaloni

"Hoy se ve a una selección con una jerarquía enorme, es difícil de explicar. Estos jugadores son tan grandes que saben que van a ganar. Con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba", cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas