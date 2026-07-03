Prime Video y Gerard Butler se lucen con la película de acción que marcó tendencia y rompió rércords, además no le falta nada, se trata de Juego de Ladrones: Pantera.
Prime Video: Gerard Butler se luce con la película de acción a la que no le falta nada
Prime Video y Gerard Butler se lucen con la película de acción que marcó tendencia y rompió rércords, además no le falta nada
Big Nick está buscando en Europa a Donnie, quien está envuelto en el peligroso mundo de los ladrones de diamantes y la infame mafia Panther, mientras planean un atraco masivo al mayor intercambio de diamantes del mundo.
La secuela de una de las mejores películas de acción de Gerard Butler se queda algo por debajo de su predecesora, pero sigue siendo un buen entretenimiento que sabe sacar partido al hecho de que ahora la historia se traslade a Europa.
Uno de esos títulos que no pasará a la historia pero sí que te hará mucha más amena una tarde o una noche en la que quieres pasártelo bien sin pedirle peras al olmo.
Seguramente en cines lució mejor, pero no es para nada una mala opción con la que disfrutar en casa.
Prime Video: de qué trata la película Juego de Ladrones: Pantera
Donnie se alía con la mafia Pantera para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto. Mientras, Nick, el policía que ya le persiguió en el pasado, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, así que le propone unirse a su banda y dar juntos este golpe.
Un minucioso atraco de diamantes se está preparando en la costa Azul francesa, el astuto ladrón Donnie se ha asociado con una banda mafiosa apodada Pantera, allí aparecerá el policía Nick que va tras su pista por un chivatazo, pero lejos de detenerle le propone una alianza y unirse al para el robo, ya que necesita dinero para su jubilación.
La desconfianza de Donnie es evidente, ya que no cree que sea un poli corrupto; sin embargo, él le hace ver que está dispuesto a todo para perpetrar este ambicioso robo millonario.
Prime Video: reparto de la película Juego de Ladrones: Pantera
- Gerard Butler
- O'Shea Jackson Jr.
- Evin Ahmad
- Salvatore Esposito
- Meadow Williams
- Swen Temmel