Prime Video: Gerard Butler se luce con la película de acción a la que no le falta nada

Uno de esos títulos que no pasará a la historia pero sí que te hará mucha más amena una tarde o una noche en la que quieres pasártelo bien sin pedirle peras al olmo.

Seguramente en cines lució mejor, pero no es para nada una mala opción con la que disfrutar en casa.

Prime Video: de qué trata la película Juego de Ladrones: Pantera

Donnie se alía con la mafia Pantera para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto. Mientras, Nick, el policía que ya le persiguió en el pasado, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, así que le propone unirse a su banda y dar juntos este golpe.

Un minucioso atraco de diamantes se está preparando en la costa Azul francesa, el astuto ladrón Donnie se ha asociado con una banda mafiosa apodada Pantera, allí aparecerá el policía Nick que va tras su pista por un chivatazo, pero lejos de detenerle le propone una alianza y unirse al para el robo, ya que necesita dinero para su jubilación.

La desconfianza de Donnie es evidente, ya que no cree que sea un poli corrupto; sin embargo, él le hace ver que está dispuesto a todo para perpetrar este ambicioso robo millonario.

Prime Video: reparto de la película Juego de Ladrones: Pantera

Gerard Butler

O'Shea Jackson Jr.

Evin Ahmad

Salvatore Esposito

Meadow Williams

Swen Temmel

Traíler de la película Juego de Ladrones: Pantera