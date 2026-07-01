El nuevo estreno de Prime Video es una comedia negra ideal para los amantes del thriller

La película es original de Estados Unidos. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Sobre tu cadáver es una comedia negra de suspenso dirigida por Jorma Taccone. Protagonizada por un matrimonio disfuncional, Dan y Lisa, que viajan a una cabaña aislada con el objetivo secreto de asesinarse mutuamente. Sus elaborados planes se ven interrumpidos cuando unos convictos prófugos y un guardia penitenciario renegado irrumpen en su escapada", revela Prime Video.

La historia sigue a Dan y Lisa, un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana en una cabaña aislada con la supuesta intención de salvar su relación.

La pareja se va de vacaciones con intenciones ocultas. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, ambos esconden el mismo secreto: cada uno planea asesinar al otro. Lo que parece un juego de engaños y traiciones se vuelve mucho más peligroso cuando aparecen inesperados intrusos que complican sus planes.

No obstante, esta guerra silenciosa da un vuelco drástico cuando un grupo de criminales fuitivos y un agente corrupto irrumpen en el lugar. La pareja debe dejar de lado de odio mutuo y unir fuerzas para sobrevivir a esta amenaza externa.

Reparto de Sobre tu cadáver