Las plataformas de streaming ofrecen acceso inmediato a catálogos enormes con miles de películas y series bajo demanda sin necesidad de descargarlos. Netflix, Prime Video, Disney+, y Max, son algunos de los servicios más populares en la actualidad.
El nuevo estreno de Prime Video es una comedia negra ideal para los amantes del thriller
El nuevo film combina crimen, comedia y situaciones absurdas. Fue agregado recientemente al catálogo de Prime Video
En esta oportunidad, compartimos como recomendación un thriller que recién se estrena en Prime Video y ya se posiciona en el Top N°9 de las películas más vistas de acción.
Sobre tu cadáver (Over Your Dead Body) es un film que combina comedia negra, suspenso y acción. Fue dirigida por Jorma Taccone, protagonizada por Samara Weaving, de Boda sangrienta, y Jason Segel, de ¿Cómo sobrevivir a mi ex?. Es una nueva adaptación de la cinta noruega The Trip.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Sobre tu cadáver es una comedia negra de suspenso dirigida por Jorma Taccone. Protagonizada por un matrimonio disfuncional, Dan y Lisa, que viajan a una cabaña aislada con el objetivo secreto de asesinarse mutuamente. Sus elaborados planes se ven interrumpidos cuando unos convictos prófugos y un guardia penitenciario renegado irrumpen en su escapada", revela Prime Video.
La historia sigue a Dan y Lisa, un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana en una cabaña aislada con la supuesta intención de salvar su relación.
Sin embargo, ambos esconden el mismo secreto: cada uno planea asesinar al otro. Lo que parece un juego de engaños y traiciones se vuelve mucho más peligroso cuando aparecen inesperados intrusos que complican sus planes.
No obstante, esta guerra silenciosa da un vuelco drástico cuando un grupo de criminales fuitivos y un agente corrupto irrumpen en el lugar. La pareja debe dejar de lado de odio mutuo y unir fuerzas para sobrevivir a esta amenaza externa.
Reparto de Sobre tu cadáver
- Jason Segel como Dan.
- Samara Weaving es LisaTimothy.
- Olyphant interpreta a Pete Juliette.
- Lewis como Allegra.
- Paul Guilfoyle es Michael.
- Keith Jardine como Todd.