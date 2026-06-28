La película de Hugh Jackman que acaba de llegar a Prime Video y ya es de las más vistas en Argentina

La película fue distribuida por Amazon MGM Studios en Estados Unidos, y en el resto del mundo por Sony Pictures Releasing International. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Cuando su amado granjero aparece muerto en circunstancias misteriosas, un rebaño de ovejas decide que tiene que resolver el misterio por su cuenta, aunque eso signifique abandonar su pradera por primera vez y enfrentar el hecho de que el mundo humano no es tan simple como parece en los libros", revela la sinopsis de Prime Video.

George Hardy es el pastor de un rebaño de ovejas. Ama tanto a sus animales que les lee novelas policiacas todas las noches, aunque cree que las ovejas no entienden nada. En realidad, las ovejas hablan mucho entre ellas sobre los libros y los culpables de cada asesinato ficticio.

Hugh Jackman interpreta a George Hardy. Imagen: Prime Video.

Un día, la ovejas encuentran a George muerto. La policía local, liderada por el inexperto Tim Derry, no sabe muy bien qué hacer. Las ovejas, convencidas de que se trata de un asesinato, deciden resolver ellas mismas la muerte de su pastor, animadas por todos los libros de misterio que este les ha leído.

Tendrán que salir de su zona de confort, abandonar sus pastos y descubrir el mundo real de los humanos, mucho más complejo que el de las obras de ficción.

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