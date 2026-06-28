Prime Video tiene una opción diferente para ver cada día de la semana. Desde comedias románticas, hasta thrillers, dramas, biopics y más, y la buena noticia es que se pueden ver en cualquier momento y lugar. En esta oportunidad, la película recomendada acaba de agregarse a la biblioteca de la plataforma.
La película de Hugh Jackman que acaba de llegar a Prime Video y ya es de las más vistas en Argentina
Es una comedia de misterio dirigida por Kyle Balda, el famoso director de Minions y Mi villano favorito
Las ovejas detectives (The sheep detectives) tuvo su estreno mundial en mayo, pero recientemente fue incorporada a Prime Video Argentina, y ya se posiciona en el Top n°2 de las más vistas en el país. Cuenta con un elenco liderado por el famoso actor australiano Hugh Jackman, de Wolverine y X-Men, junto a Emma Thompson, Bryan Cranston, Nicholas Galitzine y más.
Se trata de una comedia de misterio que fue dirigida por Kyle Balda, el famoso director de Minions. Fue escrita por Craig Mazin, basada en la novela Las ovejas de Glennkill de Leonie Swann.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Cuando su amado granjero aparece muerto en circunstancias misteriosas, un rebaño de ovejas decide que tiene que resolver el misterio por su cuenta, aunque eso signifique abandonar su pradera por primera vez y enfrentar el hecho de que el mundo humano no es tan simple como parece en los libros", revela la sinopsis de Prime Video.
George Hardy es el pastor de un rebaño de ovejas. Ama tanto a sus animales que les lee novelas policiacas todas las noches, aunque cree que las ovejas no entienden nada. En realidad, las ovejas hablan mucho entre ellas sobre los libros y los culpables de cada asesinato ficticio.
Un día, la ovejas encuentran a George muerto. La policía local, liderada por el inexperto Tim Derry, no sabe muy bien qué hacer. Las ovejas, convencidas de que se trata de un asesinato, deciden resolver ellas mismas la muerte de su pastor, animadas por todos los libros de misterio que este les ha leído.
Tendrán que salir de su zona de confort, abandonar sus pastos y descubrir el mundo real de los humanos, mucho más complejo que el de las obras de ficción.
Reparto
- Hugh Jackman como George Hardy.
- Nicholas Braun es Tim Derry.
- Nicholas Galitzine interpreta a Elliot Matthews.
- Molly Gordon como Rebecca Hampstead.
- Hong Chau es Beth Pennock.
- Bryan Cranston como Sebastian, una oveja.