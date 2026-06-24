Llegó a Prime Video la película de Brad Pitt que muchos consideran una obra maestra

La película es protagonizada por Brad Pitt. Imagen: Apple TV+.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Convencen a la leyenda de las carreras Sonny Hayes para que dirija un equipo de Fórmula 1 en apuros y sea mentor de un joven piloto estrella", revela la descripción de Prime Video.

Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años más tarde es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra.

La película se hizo con un presupuesto de U$S 200.000.000 y recaudó U$S634.142.436. Imagen: Apple TV+.

Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

En la película se pueden ver circuitos y pilotos reales e incluso las propias carreras se grabaron durante la celebración de varios premios. No obstante, el vehículo que maneja el personaje de Brad Pitt en realidad es un Fórmula 2.

Cabe destacar que esta película ocupa un lugar especial en el catálogo de Prime Video. Los usuarios que quieren verla también deben suscribirse a Apple TV, ya que es un contenido producido por esa plataforma.

Tráiler