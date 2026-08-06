Guillermo Francella y Adrián Suar juntos por primera vez: de qué se trata la nueva película y cuándo estrena

El guion adaptado fue realizado por Fernando Castets, en tanto que la producción reúne el trabajo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures Entertainment. El reparto reúne a destacadas figuras:

Juan Minujín

Flavia Palmiero

Agustina Cherri

Arturo Puig

Rodolfo Ranni

Fernanda Mistral

Rodrigo Noya

Pablo Codevilla

Gustavo Bassani

Daniel Aráoz

Coco Portillo

El proyecto llega tras un año de intensa actividad para sus protagonistas. Suar viene de actuar y dirigir en Mazel Tov (a la espera del estreno de "Yo, narciso" donde también dirigió) y produce a Francella en Desde el jardín en la calle Corrientes.

Por su parte, Francella lideró en 2025 el éxito de taquilla Homo Argentum, la película nacional más vista de ese año. Con estos antecedentes, la dupla promete convertir su primera experiencia de cine compartido en un nuevo hito de taquilla.

La película tiene fijado su estreno en las salas para marzo de 2027.