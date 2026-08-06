Dos figuras fundamentales del cine argentino unirán fuerzas en la pantalla grande por primera vez. Guillermo Francella y Adrián Suar concluyeron el rodaje de "Un funeral y medio", una película de humor negro bajo la dirección de Ariel Winograd (Coppola, el representante y Menem).
Guillermo Francella y Adrián Suar juntos por primera vez: de qué se trata la nueva película y cuándo estrena
Dirigida por Ariel Winograd, la película de humor negro ya terminó su rodaje y llegará a los cines de todo el país en marzo de 2027
La confirmación llegó mediante un video publicado por la producción en redes sociales. "Juntos por primera vez", celebró Francella en el detrás de escena, a lo que Suar sumó entre risas: "En el cine". El productor acotó además: "Después de muchos años, que sí, que no, nos volvimos a juntar". Si bien nunca habían encabezado juntos un filme, ambos construyeron un probado éxito teatral en duplas memorables como "La cena de los tontos" y "Dos pícaros sinvergüenzas".
La nueva película de Suar y Francella: trama de humor negro y elenco de lujo
La trama aborda los desencuentros de una familia disfuncional reunida para velar al patriarca, una ceremonia que deriva en un caos absoluto marcado por alucinaciones, heridas del pasado, la llegada de un extraño con un secreto inesperado y un cadáver que se vuelve pieza central del enredo.
El guion adaptado fue realizado por Fernando Castets, en tanto que la producción reúne el trabajo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures Entertainment. El reparto reúne a destacadas figuras:
- Juan Minujín
- Flavia Palmiero
- Agustina Cherri
- Arturo Puig
- Rodolfo Ranni
- Fernanda Mistral
- Rodrigo Noya
- Pablo Codevilla
- Gustavo Bassani
- Daniel Aráoz
- Coco Portillo
El proyecto llega tras un año de intensa actividad para sus protagonistas. Suar viene de actuar y dirigir en Mazel Tov (a la espera del estreno de "Yo, narciso" donde también dirigió) y produce a Francella en Desde el jardín en la calle Corrientes.
Por su parte, Francella lideró en 2025 el éxito de taquilla Homo Argentum, la película nacional más vista de ese año. Con estos antecedentes, la dupla promete convertir su primera experiencia de cine compartido en un nuevo hito de taquilla.
La película tiene fijado su estreno en las salas para marzo de 2027.
En pocas palabras
- Nueva película: Guillermo Francella y Adrián Suar protagonizan "Un funeral y medio", de humor negro.
- Trama: una familia disfuncional se reúne para un velatorio que deriva en caos absoluto.
- Estreno: la película dirigida por Ariel Winograd llegará a los cines en marzo de 2027.