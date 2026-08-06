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Netflix hace estragos con la apasionada serie turca muy elevada de tono

Netflix se destaca con las mejroes producciones de Turquía, esta serie romántica y muy elevada de tono es uno de los claros ejemplos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix hace estragos con la apasionada serie turca muy elevada de tono y la más elegida.

Netflix hace estragos con la apasionada serie turca muy elevada de tono y la más elegida.

Netflix se destaca con las mejroes producciones de Turquía, esta serie romántica y muy elevada de tono es uno de los claros ejemplos, se trata de Amor y Riqueza.

La historia se centra en Nihal, una joven que regresó a Turquía para hacer frente a una situación familiar compleja. Su vuelta no significó simplemente el reencuentro con su pasado.

También la llevó a conocer a un exitoso empresario cuya manera de entender la vida resultó completamente diferente de la suya.

A partir de ese encuentro comenzó una relación marcada por las diferencias, las ambiciones y los sentimientos inesperados. El romance quedó así atravesado por cuestiones que van mucho más allá de la atracción entre los protagonistas.

Si bien la serie trata temas como el amor y el desamor, también aborda otras complejidades como el poder, el dinero, la ambición y las cosas que algunas personas llegan a hacer por ellos.

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

"La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero y para el amor sacude a toda la élite de Estambul", reza la sinopsis oficial de Amor y Riqueza, escrita en la plataforma de Netflix, se trata de una serie apta para mayores de 16 años.

El punto de partida de Amor y Riqueza estuvo en Nihal y en su regreso a Turquía. La protagonista volvió al país para afrontar una situación familiar que terminó condicionando sus decisiones y su manera de relacionarse con quienes la rodean.

Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza

  • Engin Akyürek
  • Asli Enver
  • Dolunay Soysert
  • Ismail Demirci
  • Selin Sekerci
  • Sedef Avci
  • Serkan Altunorak
  • Taro Emir Tekin
  • Armagan Oguz
  • Zeynep Oymak

Tráiler de la serie Amor y riqueza

Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: presenta la apasionada serie turca "Amor y Riqueza", elevada de tono.
  • Trama: la historia sigue a Nihal en Turquía, enfrentando un empresario y diferencias sociales.
  • Temática: explora el romance, poder, dinero y ambiciones en Estambul.
Resumen generado por Thinkindot AI

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