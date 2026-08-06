Netflix hace estragos con la apasionada serie turca muy elevada de tono

A partir de ese encuentro comenzó una relación marcada por las diferencias, las ambiciones y los sentimientos inesperados. El romance quedó así atravesado por cuestiones que van mucho más allá de la atracción entre los protagonistas.

Si bien la serie trata temas como el amor y el desamor, también aborda otras complejidades como el poder, el dinero, la ambición y las cosas que algunas personas llegan a hacer por ellos.

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

"La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero y para el amor sacude a toda la élite de Estambul", reza la sinopsis oficial de Amor y Riqueza, escrita en la plataforma de Netflix, se trata de una serie apta para mayores de 16 años.

El punto de partida de Amor y Riqueza estuvo en Nihal y en su regreso a Turquía. La protagonista volvió al país para afrontar una situación familiar que terminó condicionando sus decisiones y su manera de relacionarse con quienes la rodean.

Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza

Engin Akyürek

Asli Enver

Dolunay Soysert

Ismail Demirci

Selin Sekerci

Sedef Avci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Armagan Oguz

Zeynep Oymak

Tráiler de la serie Amor y riqueza

Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica