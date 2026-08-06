Netflix se destaca con las mejroes producciones de Turquía, esta serie romántica y muy elevada de tono es uno de los claros ejemplos, se trata de Amor y Riqueza.
Netflix hace estragos con la apasionada serie turca muy elevada de tono
Netflix se destaca con las mejroes producciones de Turquía, esta serie romántica y muy elevada de tono es uno de los claros ejemplos
La historia se centra en Nihal, una joven que regresó a Turquía para hacer frente a una situación familiar compleja. Su vuelta no significó simplemente el reencuentro con su pasado.
También la llevó a conocer a un exitoso empresario cuya manera de entender la vida resultó completamente diferente de la suya.
A partir de ese encuentro comenzó una relación marcada por las diferencias, las ambiciones y los sentimientos inesperados. El romance quedó así atravesado por cuestiones que van mucho más allá de la atracción entre los protagonistas.
Si bien la serie trata temas como el amor y el desamor, también aborda otras complejidades como el poder, el dinero, la ambición y las cosas que algunas personas llegan a hacer por ellos.
Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza
"La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero y para el amor sacude a toda la élite de Estambul", reza la sinopsis oficial de Amor y Riqueza, escrita en la plataforma de Netflix, se trata de una serie apta para mayores de 16 años.
El punto de partida de Amor y Riqueza estuvo en Nihal y en su regreso a Turquía. La protagonista volvió al país para afrontar una situación familiar que terminó condicionando sus decisiones y su manera de relacionarse con quienes la rodean.
Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza
- Engin Akyürek
- Asli Enver
- Dolunay Soysert
- Ismail Demirci
- Selin Sekerci
- Sedef Avci
- Serkan Altunorak
- Taro Emir Tekin
- Armagan Oguz
- Zeynep Oymak
Tráiler de la serie Amor y riqueza
Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: presenta la apasionada serie turca "Amor y Riqueza", elevada de tono.
- Trama: la historia sigue a Nihal en Turquía, enfrentando un empresario y diferencias sociales.
- Temática: explora el romance, poder, dinero y ambiciones en Estambul.