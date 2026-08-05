Netflix constantemente está lanzando nuevas películas españolas, este thriller dramático con la actriz de En el Barro la rompe toda, se trata de La desconocida.
Netflix es sensación con la película española recién llegada con la actriz de En el Barro
Netflix constantemente está lanzando nuevas películas españolas, este thriller dramático con la actriz de En el Barro la rompe toda
Esta nueva película española adapta la novela escrita a cuatro manos por Rosa Montero y el escritor y periodista francés Olivier Truc en una incursión en la novela policíaca y psicológica del año 2023.
Su interés dramático parte, precisamente, de la aparición de una mujer (Ana Rujas) maniatada y con signos de maltrato en un contenedor de carga del Puerto de Barcelona. El shock ha provocado que esta haya perdido recuerdos, tales como su identidad o cómo ha llegado ahí, incógnitas que los Mossos d’Esquadra encargan a la inspectora Anna Ripoll (Peña) en su primer caso tras una baja por depresión, en colaboración con la Policía Nacional.
A dicha investigación se incorpora un agente de Algeciras, primer rastro del contenedor donde la desconocida ha aparecido enclaustrada, para desenredar los hilos de una trama cuyo nivel de corrupción parece no afectar solamente a la mujer torturada.
Netflix: de qué trata la película La desconocida
Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato.
La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.
Netflix: reparto de la película La desconocida
- Candela Peña
- Ana Rujas
- Pol López
- Manolo Solo
- Luka Peros
- Kira Miró
Tráiler de la película La desconocida
Dónde ver la película La desconocida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
- España: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: estrenó La desconocida, un thriller dramático español sobre una mujer con amnesia encontrada en un contenedor.
- Trama: la inspectora Anna Ripoll investiga la identidad de la víctima y una red de corrupción.
- Reparto: la película cuenta con las actuaciones de Candela Peña, Ana Rujas y Pol López.