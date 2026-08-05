Netflix es sensación con la película española recién llegada con la actriz de En el Barro

A dicha investigación se incorpora un agente de Algeciras, primer rastro del contenedor donde la desconocida ha aparecido enclaustrada, para desenredar los hilos de una trama cuyo nivel de corrupción parece no afectar solamente a la mujer torturada.

Netflix: de qué trata la película La desconocida

Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato.

La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.

Netflix: reparto de la película La desconocida

Candela Peña

Ana Rujas

Pol López

Manolo Solo

Luka Peros

Kira Miró

Tráiler de la película La desconocida

Dónde ver la película La desconocida, según la zona geográfica