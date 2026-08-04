Netflix tiene la película con Ryan Reynolds más vista de la historia

Sobre la trama de la película de acción y comedia, Netflix adelanta: "Cuando la Interpol emite una alerta roja, comienza la cacería de los criminales más buscados del mundo. Pero, si un espectacular robo reúne a un prestigioso agente del FBI (Johnson) y a dos delincuentes rivales (Gadot y Reynolds), todo puede pasar".

Netflix: de qué trata la película Alerta roja

Un agente de la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, tiene como misión encontrar y capturar al ladrón de piezas de arte más buscado del mundo.

En el mundo de la delincuencia internacional, cuando se emite un aviso de 'Red Notice' se lanza una alerta global de caza y captura. Será un enfrentamiento entre las mentes más brillantes de estafadores del mundo frente a los mejores agentes rastreadores del mundo.

Esta comedia de acción e intriga internacional es una idea original de Rawson Marshall Thurber, que escribe y dirige el filme.

Netflix: reparto de la película Alerta roja

Gal Gadot (Sarah Black)

Dwayne Johnson (John Hartley)

Ryan Reynolds (Nolan Booth)

Ritu Arya (Inspectora Urvashi Das)

Chris Diamantopoulos (Sotto Voce)

Ivan Mbakop (Tambwe)

Tráiler de la película Alerta roja

Dónde ver la película Alerta roja, según la zona geográfica