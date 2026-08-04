Netflix tiene la película de acción con Ryan Reynolds más vista de la historia. La cinta posee millones de vistas en la plataforma de la N roja, se trata de Alerta roja.
Netflix tiene la película con Ryan Reynolds más vista de la historia
Netflix tiene la película de acción con Ryan Reynolds más vista de la historia. La cinta posee millones de vistas en la plataforma de la N roja
Cuando la Interpol envía una Alerta roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados.
Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Dwayne Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gal Gadot y Ryan Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.
Sobre la trama de la película de acción y comedia, Netflix adelanta: "Cuando la Interpol emite una alerta roja, comienza la cacería de los criminales más buscados del mundo. Pero, si un espectacular robo reúne a un prestigioso agente del FBI (Johnson) y a dos delincuentes rivales (Gadot y Reynolds), todo puede pasar".
Netflix: de qué trata la película Alerta roja
Un agente de la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, tiene como misión encontrar y capturar al ladrón de piezas de arte más buscado del mundo.
En el mundo de la delincuencia internacional, cuando se emite un aviso de 'Red Notice' se lanza una alerta global de caza y captura. Será un enfrentamiento entre las mentes más brillantes de estafadores del mundo frente a los mejores agentes rastreadores del mundo.
Esta comedia de acción e intriga internacional es una idea original de Rawson Marshall Thurber, que escribe y dirige el filme.
Netflix: reparto de la película Alerta roja
- Gal Gadot (Sarah Black)
- Dwayne Johnson (John Hartley)
- Ryan Reynolds (Nolan Booth)
- Ritu Arya (Inspectora Urvashi Das)
- Chris Diamantopoulos (Sotto Voce)
- Ivan Mbakop (Tambwe)
Tráiler de la película Alerta roja
Dónde ver la película Alerta roja, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Alerta roja se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Alerta roja se puede ver en Netflix.
- España: la película Alerta roja se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: presenta la película de acción con Ryan Reynolds más vista de la historia.
- Alerta Roja: la cinta sigue a un agente del FBI y dos criminales rivales en una misión de Interpol.
- Reparto estelar: protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.