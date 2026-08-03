Netflix la rompe con el dramón turco más exitoso del mundo

Lo cierto es que las acusaciones le llevaron a prisión y, gracias a la buena labor de su abogado, pudo salir. Pero su prestigio estaba manchado, al menos en la gran ciudad.

Por ello, junto a su esposa Beyaz (Funda Eryigit), decide mudarse a Assos, un pueblo de la costa egea, con el objetivo de empezar una nueva vida desde cero y más tranquila que la que conocían hasta el momento.

Netflix: de qué trata la película Con la soga al cuello

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible película turca subida de tono, Con la soga al cuello centra su historia en: “Para evitar un escándalo, una pareja de Estambul se muda a un pueblo costero para volver a empezar. Pero pronto descubren que sus habitantes no los quieren allí”.

La película se convirtió en un ícono dentro de Netflix entre las ofertas de series y películas subidas de tono, no solo de las producciones turcas.

Netflix: reparto de la película Con la soga al cuello

Kvanç Tatltu

Funda Eryigit

Gürgen Öz

Hayat Van Eck

Onur Gürçay

Görkem Kenanoglu

Melda Tuzluca

Tráiler de la película Con la soga al cuello

Dónde ver la película Con la soga al cuello, según la zona geográfica