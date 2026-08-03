Netflix sigue apostando a las mejores y más vistas producciones de Turquía, como esta serie que la rompe por lo subida de tono, se trata de Con la soga al cuello.
Netflix la rompe con el dramón turco más exitoso del mundo
Netflix sigue apostando a las mejores y más vistas producciones de Turquía, como esta serie que la rompe por lo subida de tono
Con la soga al cuello es una película que te mantendrá en tensión desde el principio hasta el final. La trama es adictiva y llena de giros inesperados, y los personajes están muy bien desarrollados.
Yaln Sahin (Kvanç Tatltu) es un hombre de negocios de Estambul, que se ve obligado a emprender una nueva vida para huir de un escándalo financiero.
Lo cierto es que las acusaciones le llevaron a prisión y, gracias a la buena labor de su abogado, pudo salir. Pero su prestigio estaba manchado, al menos en la gran ciudad.
Por ello, junto a su esposa Beyaz (Funda Eryigit), decide mudarse a Assos, un pueblo de la costa egea, con el objetivo de empezar una nueva vida desde cero y más tranquila que la que conocían hasta el momento.
Netflix: de qué trata la película Con la soga al cuello
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible película turca subida de tono, Con la soga al cuello centra su historia en: “Para evitar un escándalo, una pareja de Estambul se muda a un pueblo costero para volver a empezar. Pero pronto descubren que sus habitantes no los quieren allí”.
La película se convirtió en un ícono dentro de Netflix entre las ofertas de series y películas subidas de tono, no solo de las producciones turcas.
Netflix: reparto de la película Con la soga al cuello
- Kvanç Tatltu
- Funda Eryigit
- Gürgen Öz
- Hayat Van Eck
- Onur Gürçay
- Görkem Kenanoglu
- Melda Tuzluca
Tráiler de la película Con la soga al cuello
Dónde ver la película Con la soga al cuello, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Con la soga al cuello se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Con la soga al cuello se puede ver en Netflix.
- España: la película Con la soga al cuello se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma suma a su catálogo el exitoso drama erótico turco Con la soga al cuello.
- Trama: la película narra la historia de una pareja que busca un nuevo comienzo en un pueblo costero tras un escándalo financiero.