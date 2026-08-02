Netflix siempre va a la vanguardia con las producciones turcas, como este drama erótico muy subido de tono que arrasó en el mundo, se trata de Ceniza.
Netflix arrasa con el drama erótico turco muy subido de tono
Netflix siempre va a la vanguardia con las producciones turcas, como este drama erótico muy subido de tono que arrasó en el mundo
Las producciones internacionales ganaron un espacio privilegiado dentro del streaming. Series y películas provenientes de Turquía demostraron que las historias locales pueden transformarse en éxitos mundiales cuando ofrecen personajes sólidos y conflictos capaces de mantener al espectador frente a la pantalla hasta el último minuto.
La película Ceniza se convirtió en una de las grandes sorpresas de Netflix. Con una historia que mezcla drama, romance y suspenso, esta producción turca logró captar la atención de los usuarios que buscan propuestas diferentes.
Netflix: de qué trata la película Ceniza
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en Ceniza, “la vida de una rica mujer casada cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance”.
Gökçe es una mujer adinerada y casada cuya vida cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita uno de los muchos manuscritos que llegan a la editorial de su esposo, Kenan.
La historia que encuentra en esas páginas la atrapa desde el principio y despierta emociones que llevaba mucho tiempo sin sentir.
Lo que empieza como una fantasía literaria se convierte en algo concreto y peligroso. Esto ocurre cuando Gökçe decide hacer realidad lo que leyó.
Iniciando una relación con el enigmático Metin Ali. Ceniza es el thriller erótico turco de Netflix que regresó al Top 10 en América Latina.
Netflix: reparto de la película Ceniza
- Unda Eryigit como Gökçe
- Alperen Duymaz como Metin Ali
- Mehmet Günsür como Kenan
- Gökçe Eyüboglu como Lale
- Ulas Tuzak como Dövmeli Adam
Tráiler de la película Ceniza
Dónde ver la película Ceniza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- España: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene el drama erótico turco "Ceniza", que mezcla romance, suspenso y se volvió un éxito mundial.
- Trama: la vida de una mujer casada da un giro irreversible al leer una novela inédita que desata un peligroso romance.
- Reparto: Protagonizada por Gökçe Eryigit, Alperen Duymaz y Mehmet Günsür en los roles principales.