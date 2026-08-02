Netflix arrasa con el drama erótico turco muy subido de tono

Netflix: de qué trata la película Ceniza

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en Ceniza, “la vida de una rica mujer casada cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance”.

Gökçe es una mujer adinerada y casada cuya vida cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita uno de los muchos manuscritos que llegan a la editorial de su esposo, Kenan.

La historia que encuentra en esas páginas la atrapa desde el principio y despierta emociones que llevaba mucho tiempo sin sentir.

Lo que empieza como una fantasía literaria se convierte en algo concreto y peligroso. Esto ocurre cuando Gökçe decide hacer realidad lo que leyó.

Iniciando una relación con el enigmático Metin Ali. Ceniza es el thriller erótico turco de Netflix que regresó al Top 10 en América Latina.

Netflix: reparto de la película Ceniza

Unda Eryigit como Gökçe

Alperen Duymaz como Metin Ali

Mehmet Günsür como Kenan

Gökçe Eyüboglu como Lale

Ulas Tuzak como Dövmeli Adam

Tráiler de la película Ceniza

Dónde ver la película Ceniza, según la zona geográfica