Netflix ofrece una gran variedad de series y películas, y ¿Sabes quién es? es una de las mejores opciones para quienes disfrutan del drama y el suspenso. Protagonizada por Toni Collette y Bella Heathcote, esta serie de 2022 está basada en la novela de Karin Slaughter y cuenta con ocho episodios llenos de misterio.
Netflix tiene la miniserie policial de 8 capítulos que esconde un secreto explosivo y no te dejará dormir
Con una trama que mantiene al espectador al borde del asiento, esta serie de Netflix es ideal para los amantes del género policial.
La historia sigue a una joven que descubre que su madre esconde un pasado oscuro tras presenciar un violento hecho. Con giros inesperados, mucha tensión y una destacada actuación de Toni Collette, ¿Sabes quién es? se convirtió en una de las series y películas de Netflix más atrapantes para los fanáticos del suspenso.
Netflix: de qué trata la serie ¿Sabes quién es?
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie ¿Sabes quién es? versa: "Ella lleva una vida tranquila para mantener a su hija a salvo. Pero cuando un hecho violento azaroso pone en peligro su vida, debe enfrentarse al pasado para sobrevivir".
Laura (Toni Collette) es una mujer que se volvió serena, que dejó de lado su oculto pasado, con tal de ver tranquila a Andy (Bella Hearhcote). Un día, en una tienda, Andy corre serio peligro frente a una persona que tiene un arma de fuego. Y es ahí cuando Laura entra en escena, reduciendo de una manera asombrosa a este muchacho, dejando en evidencia un pasado inquietante, que su hija desconocía.
Reparto de ¿Sabes quién es?, serie de Netflix
- Toni Collette (Laura Oliver)
- Bella Heathcote (Andy Oliver)
- David Wenham (Jasper Queller)
- Jessica Barden (Jane)
- Joe Dempsie (Nick)
- Jacob Scipio (Michael Vargas)
Dónde ver la serie ¿Sabes quién es?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie ¿Sabes quién es? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Pieces of her se puede ver en Netflix.
- España: la serie ¿Sabes quién es? se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Presenta la serie de suspenso y drama "¿Sabes quién es?", protagonizada por Toni Collette.
- Trama: Una joven descubre el oscuro pasado de su madre tras un violento incidente.
- Elenco y Disponibilidad: La serie, con ocho episodios, está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.