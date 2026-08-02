Netflix tiene la miniserie policial de 8 capítulos que esconde un secreto explosivo y no te dejará dormir

La historia sigue a una joven que descubre que su madre esconde un pasado oscuro tras presenciar un violento hecho. Con giros inesperados, mucha tensión y una destacada actuación de Toni Collette, ¿Sabes quién es? se convirtió en una de las series y películas de Netflix más atrapantes para los fanáticos del suspenso.

Netflix: de qué trata la serie ¿Sabes quién es?

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie ¿Sabes quién es? versa: "Ella lleva una vida tranquila para mantener a su hija a salvo. Pero cuando un hecho violento azaroso pone en peligro su vida, debe enfrentarse al pasado para sobrevivir".