El polígamo llegó al catálogo de series y películas de Netflix con una historia que combina drama, romance y conflictos familiares alrededor de la poligamia. Basada en la novela de Sue Nyathi, esta producción sudafricana se convirtió en una de las propuestas más vistas de la plataforma gracias a una trama repleta de secretos, traiciones y luchas de poder que mantienen la tensión de principio a fin.
¿Monogamia o poligamia? La serie de Netflix que desafiará todas tus reglas y no respeta ningún límite
La trama de secretos, traiciones y luchas de poder de la serie de Netflix desafía las convenciones y explora las repercusiones de la poligamia
Con 22 capítulos, la serie sigue la vida de una familia donde la poligamia pone a prueba los vínculos entre sus integrantes. A medida que avanzan los episodios, salen a la luz rivalidades, intereses ocultos y decisiones que cambian el destino de todos los personajes. La historia también explora el impacto que esta forma de convivencia tiene sobre las relaciones personales y familiares.
Quienes disfrutan de las series y películas con fuertes dosis de drama encontrarán en Netflix una producción que combina emociones intensas con una mirada sobre la poligamia y las complejas dinámicas de una familia marcada por las diferencias, los celos y las ambiciones.
Qué pasa en la serie El polígamo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El polígamo versa: "Joyce no es solo una influencer muy querida, sino también la imagen del matrimonio perfecto, pero todo se derrumba cuando las aventuras de su esposo desatan un escándalo".
Jonasi Gomorra es un empresario de éxito que tiene un imperio que ha construido gracias a su ambición y decisiones cuestionables que comienza a romperse cuando sus errores del pasado salen a la luz.
Mientras su vida profesional se va rompiendo, su entorno personal se convierte en un espejo: sus mujeres y amantes desvelan los problemas de un hombre acostumbrado al control y al poder. Con traiciones y secretos, Jonasi tiene que enfrentarse a la caída de todo su imperio.
Reparto de El polígamo, serie de Netflix
- Gugu Gumede
- S'dumo Mtshali
- Kwanele Mthethwa
- Kenneth Nkosi
- Noluthando Shabalala
- Wonder Ndiovu
- Celeste Ntuli
- Lwazie Keith Tshebesha
- Luyanda Zwane
- Sthandiwe Kgoroge
- Vuyo Biyela
Dónde ver la serie El polígamo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El polígamo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El polígamo se puede ver en Netflix.
- España: la serie El polígamo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Serie de Netflix: "El polígamo" explora secretos y luchas de poder en una trama de poligamia.
- Trama central: La producción sudafricana se basa en la novela de Sue Nyathi y tiene 22 capítulos.
- Disponibilidad: La serie "El polígamo" está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.