¿Monogamia o poligamia? La serie de Netflix que desafiará todas tus reglas y no respeta ningún límite

Con 22 capítulos, la serie sigue la vida de una familia donde la poligamia pone a prueba los vínculos entre sus integrantes. A medida que avanzan los episodios, salen a la luz rivalidades, intereses ocultos y decisiones que cambian el destino de todos los personajes. La historia también explora el impacto que esta forma de convivencia tiene sobre las relaciones personales y familiares.

Quienes disfrutan de las series y películas con fuertes dosis de drama encontrarán en Netflix una producción que combina emociones intensas con una mirada sobre la poligamia y las complejas dinámicas de una familia marcada por las diferencias, los celos y las ambiciones.