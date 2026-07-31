El 29 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una oferta colombiana que está arrasando dentro del catálogo. Con una trama cargada de escenas subidas de tono, la historia sigue a un cantante famoso que rescata a la mujer de un político de un intento de asesinato: saltan chispas, un amor prohibido, corrupción y poder.
Netflix y la serie colombiana de amor prohibido que arrasa con una trama subida de tono
Con una trama subida de tono, la serie colombiana de Netflix cautiva con su historia de amor prohibido, corrupción y poder
La serie de Netflix se llama La mujer prohibida, tiene 61 capítulos y fue emitida anteriormente en Caracol Televisión Colombia. La protagonizan Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil, la dirigen Daniel Arenas y Mauricio Cruz y la produce Juan Carlos Villamizar.
La mujer prohibida tiene la trama más atrapante de Netflix
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La mujer prohibida versa: "La carrera de Víctor, un cantante apuesto, talentoso y famoso, da un giro radical cuando se enamora de la esposa de un político poderoso y peligroso".
Karen Arbeláez vive atrapada en un matrimonio con Alexander Orduz, un político dispuesto a todo para llegar a ser presidente. Tras ser rescatada de un atentado por un famoso cantante, nace entre ambos una intensa e inesperada historia de amor que pondrá en peligro sus vidas.
Mientras intenta escapar del control de su marido, Karen tendrá que enfrentarse a una red de corrupción, chantajes, traiciones y secretos que pueden acabar con su futuro y su libertad.
Quiénes son los protagonistas de La mujer prohibida en Netflix
Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil son los protagonistas de esta serie de Netflix.
Otros actores del reparto:
- David Palacio
- Katherine Velez
- Caterin Escobar
- Fernando Solórzano
- Angelica Blandon
- Valeria Galviz
- Camilo Sáenz
- Laura Junco
Netflix: el tráiler de La mujer prohibida
Dónde se puede ver La mujer prohibida
La mujer prohibida se puede ver en Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "La mujer prohibida", una serie colombiana con 61 capítulos.
- Trama atrapante: Narra el amor prohibido entre un cantante y la esposa de un político corrupto.
- Protagonistas y disponibilidad: Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil encabezan el elenco; disponible en Latinoamérica, España y EE.UU.