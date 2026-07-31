Netflix y la serie colombiana de amor prohibido que arrasa con una trama subida de tono

Karen Arbeláez vive atrapada en un matrimonio con Alexander Orduz, un político dispuesto a todo para llegar a ser presidente. Tras ser rescatada de un atentado por un famoso cantante, nace entre ambos una intensa e inesperada historia de amor que pondrá en peligro sus vidas.

Mientras intenta escapar del control de su marido, Karen tendrá que enfrentarse a una red de corrupción, chantajes, traiciones y secretos que pueden acabar con su futuro y su libertad.

Quiénes son los protagonistas de La mujer prohibida en Netflix

Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil son los protagonistas de esta serie de Netflix.

Otros actores del reparto:

David Palacio

Katherine Velez

Caterin Escobar

Fernando Solórzano

Angelica Blandon

Valeria Galviz

Camilo Sáenz

Laura Junco

Netflix: el tráiler de La mujer prohibida

Dónde se puede ver La mujer prohibida

La mujer prohibida se puede ver en Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos.